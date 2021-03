Povestea calului abandonat din Bălțata. Proprietarul își vrea animalul înapoi

A fost adăpostit și vindecat, dar cu asta nu se termină povestea calului abandonat din satul Bălțata, raionul Criuleni. La o zi după ce postul nostru de televiziune a relatat despre salvarea calului Dacota, s-a găsit şi proprietarul. Acesta şi-a făcut apariţia la gospodăria Marianei Zahatei, cerând calul înapoi. Cum s-a dovedit mai târziu, bărbatul folosea animalul la transportarea metalului, fără să-și facă mari griji să-l hrănească.”El a spus că a cumpărat-o cu 2500 lei. Nu puteam să-mi închipui cum aș putea să-i înapoiez acest cal. Noi am vindecat-o, i-am restabilit aspectul fizic, i-am ridicat moralul și s-o dăm pentru a fi torturată. Pentru mine a fost insuportabil de dureros.- Și ce ați decis?- I-am dat banii."Acum Dacota se simte bine şi în curând va aduce pe lume un mânz.”Am trecut prin mai multe crize, de câteva ori am chemat medicul. La un moment dat am crezut că o pierdem. Toată noaptea a stat cu picurători. Dar acum este sociabilă și cere atenție”, a spus Mariana Zahatei.După examinarea de către medicul veterinar s-a stabilit că Dacota are cel mult 15 ani. Deja a adăugat mai multe kilograme, îi plac plimbările în aer liber și s-a obișnuit cu alți cai care trăiesc în grajd. În ziua în care filmam reportajul, mai mulți voluntari au venit s-o viziteze și i-au adus un sac de morcovi și o cutie cu mere, cumpărate din donaţiile colectate de colega noastră - prezentatoarea postului de radio ”Russkii liubimîi” Maru Petrova.”Pentru noi 100 de lei este o nimica toată. Dar asta înseamnă doi-trei saci de morcov, cu 30 de lei kilogramul. Asta înseamnă hrană suplimentară: ovăz, paie, fân”, spune Aliona Belokonnaia.Salvatorii Dacotei intenționează să deschidă o fundație pentru colectarea mijloacelor bănești, care vor fi folosite pentru a ajuta caii ajunşi în situații dificile. Aceştia, la rândul lor, vor fi antrenaţi în procesul de reabilitare a persoanelor cu diverse traume psihologice."Cruzimea fată de animale este o problemă foarte mare. Și această problemă nu trebuie lăsată pe altă dată. Ea trebuie discutată cu voce tare și trebuie soluționată. Şi asta este unul dintre motivele pentru care vrem şi ne străduim din toate puterile să creăm această fundaţie", susține Tatiana Nosova.Cei care doresc să o ajute pe Dacota, dar și să contribuie la viitoarea fundație, pot să o facă prin intermediul grupului de pe facebook "Centaur heart center" sau să-i scrie colegii noastre Maru Petrova pe rețelele de socializare.