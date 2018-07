Povestea băieților salvați din peștera din Thailanda va fi prezentată în șase filme aflate în pregătire la Hollywood, au declarat surse guvernamentale thailandeze citate de Variety. Realizarea acestor pelicule va supravegheată de o comisie specială creată de Ministerul thailandez al Culturii, scrie libertatea.ro.

"Cinci case de producţie internaţionale au propus ministerelor de Comerţ şi Afacerilor Externe realizarea unor filme şi a unor documentare despre operaţiunea de salvare", a declarat ministrul Culturii, Vira Rojpojchanarat. De asemenea, cel puţin o companie thailandez vrea să realizeze de asemenea o peliculă pe această temă.

Oficialul thailandez nu a spus despre ce companii este vorba, dar două dintre ele voiau să realizeze filmele înainte ca băieții și antrenorul lor să fie salvați. Regizorul filmului "Now You See Me 2", Jon M. Chu, şi Ivanhoe Pictures au anunţat săptămâna trecută că fac echipă pentru un film despre operaţiunea de salvare. Anunţul lor a venit la o zi după ce Pure Flix Entertainment a spus acelaşi lucru.

De asemenea, DeWarrenne Productions, condusă de producătorul şi regizorul Tom Waller a afirmat că lucrează la un scenariu care se va axa pe eroii thailandezi.

Discovery Channel a filmat deja un documentar de o oră, "Operation Thai Rescue", care a şi fost difuzat în Statele Unite, vinerea trecută, şi care va fi transmis în Thailanda luni.

Salvarea tinerilor din echipa de juniori a clubului de fotbal Wild Boars şi a antrenorului, rămaşi captivi timp de două săptămâni în peştera Tham Luang inundată din cauza ploilor torenţiale, oferă o sursă bogată de material pentru ecranizări şi documentare.