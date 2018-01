Povestea băieţelului găsit la Poşta Veche. Ce s-a întâmplat de fapt (FOTO)

Un băiat, de cinci ani, a fost găsit, în această dimineaţă, fără supraveghere, în stradă. Părinţii copilului spun că acesta a fost adus la grădiniţă, de unde a fugit pentru că ar fi obijduit de către angajaţii instituţiei preşcolare. Ultimii, însă afirmă că nu l-au văzut, astăzi, deloc pe micuţ.

Alexandru Vilisov a fost observat, în jurul orei 09:00, pe strada Socoleni din cartierul Poşta Veche de către o trecătoare. Femeia a sunat, imediat, la poliţie.



"La faţa locului s-a deplasat un echipaj al batalionului de reacţionare operativă şi ofiţerul de sector. În urma măsurilor întreprinse, poliţiştii au stabilit părinţii minorului şi grădiniţa la care mergea copilul", a spus Natalia Stati, ofiţer de presă al DP Chişinău.



Băiatul provine dintr-o familie numeroasă. Acum trei zile, mama sa a adus pe lume cel de-al optulea copil al familiei. În timpul incidentului, lauza se afla la maternitate, iar soţul ei a rămas acasă să aibă grijă de ceilalţi copii.



"Fiica l-a adus la grădiniţă şi a plecat la serviciu. Băiatul a fugit de la grădiniţă, de unde se pare că aşa au grijă de copii. Eram cu fetele mai mici acasă, când m-au sunat poliţiştii şi mi-au spus să vin să iau băiatul, dar am rugat să-l aducă ei. Desigur, am avut un şoc, întrucât copilul era la grădiniţă, dar am fost informat că se afla la poliţie", a menţionat Andrei Vilisov, tatăl băiatului.



Directoarea grădiniţei nr. 159, Nina Munteanu afirmă că băiatul nu a fost văzut, astăzi, la grădiniţă.



"Stau la dubii. Copilul a fost adus până la uşă sau nu a fost adus la uşă. Copilul nu a fost văzut de educator, nu a fost dat în primire educatorului", a declarat Nina Munteanu, director al grădiniţei nr.159.



Tatăl micuţului mai afirmă că nu este prima dată, când băiatul fuge de la grădiniţă. Vara trecută a fost găsit într-o curte din apropiere. Iar copilul i-ar fi spus abia astăzi, că nu mai vrea să calce pragul instituţiei preşcolare pentru că este obijduit de către angajaţi.



De cealaltă parte, Nina Munteanu nu ne-a putut să ne spună dacă a fost sau nu obijduit acest copil la grădiniţă.



" Nu cred că-l obijduieşte. Cum să-l obijduiască?! Eu nu stau tot timpul în grupă să văd: îl obişduieşte, nu-l obişduieşte. Nu pot să vă zic", a mai adăugat Nina Muntean, director al grădiniţei nr. 159.



Cazul este investigat de Poliţia Capitalei. Persoanele găsite vinovate că au lăsat băiatul fără supraveghere riscă o amendă de aproape 900 de lei sau până la 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunităţii.