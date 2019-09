Poveste parcă ruptă din filmele motivaționale: Un bărbat a ajuns skateboarder profesionist deși nu are picioare

capturavideo

A ajuns skateboarder profesionist deși nu are picioare. Este povestea parcă ruptă din filmele motivaționale a unui băiat din Rusia. Maksim Abramov și-a pierdut ambele membre când era bebeluș, în urma unui incendiu provocat de mama sa.



Maksim Abramov are doar zece ani, dar a suferit mai mult decât alții într-o viață. Și-a pierdut ambele picioare când avea doar doi ani. Toată Rusia a urmărit cu sufletul la gură povestea sa. Soarta însă i-a dat o nouă șansă. A fost adoptat de o familie iubitoare şi de atunci, el și placa sa sunt de nedespărțit. Sportivii cu două picioare sunt impresionați de abilitățile lui. Drumul lui spre visul da a participa la Jocurile Paralimpice este însă unul greu.



”În acest sport cel mai important este să știi cum să cazi corect, nu să faci trucuri. Ăsta este primul lucru pe care trebuie să-l înveți. Pot să mă laud cu multe lucruri. Nu am însă nicio medalie de aur sau de argint, pentru că încă nu am participat la olimpiade, dar vreau să particip”, a spus skateboarderul, Maksim Abramov.



Antrenorul său Pavel Mușkin l-a învăţat cum să cadă corect și să facă trucuri de care au rămas impresionați și cei mai mari sportivi din skateboarding. Maksim are un truc pe care nu l-a mai făcut nimeni și care i-a atras atenția vedetei acestui sport, Tony Hawk.



”El se ridică într-o mână, întoarce placa, după care aterizează pe ea și merge la vale. Este un truc foarte complicat care i-a atras atenția lui Tony Hawk. El chiar a scris că acest truc nu a mai fost făcut de nimeni”, a spus antrenorul lui Maksim, Pavel Muşkin.



Maksim este pasionat de fotbal, face înot și are rezultate bune la școală. Pasiunea vieții lui, după cum o spune singur, rămâne una singură - skateboardingul.