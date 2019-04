Poveste înduioşătoare: Cum a fost salvată de la MOARTE o mamă, de către copilul ei de numai TREI ANI

O mamă din Anglia a fost la un pas să își piardă viața, măcinată de o boală cruntă. Totul a fost depistat chiar de fiul ei, în vârstă de numai trei ani.



Povestea femeii pare desprinsă dintr-o dramă de la Hollywood. Într-o zi, când a vrut să își îmbrățișeze fiul și a simțit că are o umflătură suspectă la sânul drept.



Nu s-a panicat, pentru că avea programare la medic câteva zile mai târziu: "De obicei, pot să vorbesc încontinuu fără oprire, dar în maşină, în drum spre spital am tăcut. Un doctor şi o asistentă medicală au venit să mă vadă şi îmi amintesc că am văzut o broşură referitoare la cancerul mamar în buzunarul asistentei. Atunci realizasem ce urma să vină. Nu pot da vina pe medic, a fost absolut minunat. M-a așezat jos, m-a privit în ochi și mi-a zis: Îmi pare foarte rău, dar e cancer de sân", a declarat femeia, potrivit Daily Mail.

Emily Makin s-a luptat mult timp pentru a rămâne alături de familia ei și a făcut numeroase tratamente. În prezent, a scăpat de cancer și îi este recunoscătoare veșnic fiului său pentru acea zi care a salvat-o de la un sfârșit iminent.