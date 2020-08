Poveste impresionantă. Peste cinci mii de familii din SUA vor să adopte un băiat

Poveste impresionantă în statul american Oklahoma. Peste cinci mii de familii din Statele Unite vor să adopte un băiat de nouă ani care a spus la un post de televiziuni că tot ce îşi doreşte este să aibă o familie şi să aibă cui spune mama şi tata. Jordan este în grija asistenților maternali de la trei ani.



„Mi-ar plăcea să am o familie, să am cui să spun mama și tata, ori doar mama sau doar tata. Nu prea îmi pasă."



Jordan a ajuns în grija asistenţilor împreună cu fratele lui, Braison. Cel din urmă a fost însă adoptat acum un an, iar de atunci, fraţii nu s-au mai văzut. După ce povestea lor a ajuns la televizor, mii de oameni s-au oferit să-i ofere un cămin şi lui Jordan.



Copilul spune că atunci când se va face mare vrea să devină poliţist. Cele peste cinci mii de cereri de adopţie sunt acum analizate pentru a fi identificată cea mai potrivită familie pentru băiatul de nouă ani.

Chiar şi familia care l-a adoptat pe fratele lui Jordan a anunţat că este deschisă la ideea de a-l adopta și pe el și, astfel, cei doi frați să fie din nou împreună.