Poveste impresionantă a unui italian care a venit în Moldova și a deschis un hostel

Poza simbol

Un italian promovează Moldova în rândul străinilor. Rubens Starace a deschis la Chişinău un hostel în care sunt cazaţi peste 3 mii de turişti anual. Bărbatul a venit prima oară în ţara noastră acum şapte ani şi s-a îndrăgostit de o moldoveancă. După ce s-a stabilit aici cu familia, a decis să pună pe roate o afacere.



"Hostelul a fost deschis acum doi ani. Încă de la început, am creat aici o ambianţă pe placul tuturor străinilor. Hostelul este ca o a doua casă, nu este un hotel. Avem doar şase camere. Trei sunt comune, iar alte trei sunt private", a declarat Rubens Starace, proprietarul unui hostel.



În afară de Rubens, în cadrul hostelului muncesc cinci angajaţi. Turiştii se bucură de condiţii bune la preţuri decente. Printre cei care au reuşit să viziteze Moldova cu bani puţini se numără şi Bea, o cântăreaţă germană în vârstă de 55 de ani.



"Mi-am propus să fac o călătorie în jurul lumii, fără bani, în o mie de zile. Câștig bani cântând în stradă. De regulă, oamenii se opresc și îmi dau bani", a zis Bea Liedermacherin, turistă din Germania.



Shinaya Komatsu este un solist de operă din nordul Japoniei, care a venit pentru prima dată în Moldova. Până acum a vizitat 45 de țări.



"Am aflat despre Moldova când am citit într-o revistă japoneză o recenzie despre acest hostel. Am devenit curios şi am ajuns aici. Mulţi oameni de la noi vin aici", a zis Shinaya Komatsu, turist din Japonia.



O noapte de cazare în acest hostel costă în mediu 200 de lei.