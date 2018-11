Poveste familiei din Sângerei care și-a văzut visul împlinit cu ajutoul Programului Prima Casă

65 la sută dintre moldoveni au o părere bună despre Programul guvernamental "Prima Casă", arată datele ultumului sondaj realizat de IMAS. Acest lucru este confirmat şi de statisticile oficiale care arată că până acum, în cadrul proiectului, au fost creditaţi 755 de beneficiari.



Olga şi Anatolie Bajereanu trăiesc de aproape o lună în noul lor apartament cu două camere situat în centrul oraşului Sângerei. Soţii sunt profesori la Liceul "Mihai Eminescu" din localitate şi cresc împreună doi copii, un băiat de nouă ani şi o fetiţă de trei ani.



"Imediat după căsătorie noi ne-am procurat un apartament. 34 m2 avea acest apartament. Pe parcurs au apărut şi copii şi era foarte mic. Soţul a căutat prin net şi a văzut că avem posibilitate să apelăm la Prima Casă. Ne simţim foarte confortabil aici şi foarte mult mă bucur că sunt alături de copii", a declarat Olga Bajereanu, beneficiară Prima Casă.



Pentru a cumpăra un apartament cu două camere de 26 de miii de euro, familia Bajereanu a împrumutat de la bancă peste 300 000 de lei. Creditorul le-a calculat o rată lunară de 3250 de lei pe care trebuiau să o achite în următorii zece ani. Familia plăteşte doar 2500, întrucât soţii sunt bugetari şi mai au doi copii, iar statul acoperă 75 la sută din credit.



"Apartamentul este confortabil. O parte din mobilă am luat-o din apartamentul cela şi am ionvestiti puţin. Vreau să mulţumesc statului că ne-a dat aşa ocazie să primim ajutor de la stat cu programul acesta Prima Casă", a spus Anatolie Bajereanu, beneficiar Prima Casă.



Cei mai fericiţi sunt copii, care, în sfârşit, au camera lor.



"Eu mă simt confortabil şi mă bucur că am unde să mă joc. Am patul meu, am masa mea. La masa de lucru îmi fac temele pentru acasă."



Aceasta este a doua familie din oraşul Sângerei care a procurat o locuinţă prin intermediul programului "Prima Casă".

La nivel naţional, până acum, băncile au oferit credite în valoare de 177 de milioane de lei. Vârsta medie a beneficiarilor este de 31 de ani.