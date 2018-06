POVESTE EMOŢIONANTĂ DE DRAGOSTE! Doi bătrâni s-au cunoscut în timpul Războiului și acum sărbătoresc 76 de ani de căsnicie

Un bătrân de 100 de ani și soția sa de 94 de ani sărbătoresc 76 de ani de căsnicie și sunt fericiți să fie în continuare împreună după ce prima lor întâlnire a fost întreruptă de o sirenă care anunța un raid aerian din timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Un cuplu a cărui primă întâlnire a fost întreruptă de o sirenă care anunța un raid aerian în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a devenit una dintre cele mai longevive perechi britanice, sărbătorind 76 de ani de căsnicie, scrie libertatea.ro.

Hal și Barbara Craine, din Sheffield, s-au întâlnit în timpul unei petreceri în 1941. Hal a invitat-o pe tânăra care l-a fascinat la un vals, iar în timp ce dansau petrecerea a fost întreruptă brutal de o sirenă care anunța un raid aerian nazist.

La mai puțin de un an după acea seară, pe 6 iunie 1942, cei doi, care aveau atunci 24 respectiv 18 ani, s-au căsătorit. Acum, 76 de ani mai târziu, deși Hal are 100 de ani și Barbara 96, sunt în continuare împreună și se bucură unul de prezența celuilalt.

Reflectând asupra anilor petrecuți împreună, Hal spune că:

"Am fost foarte fericiți împreună. Am avut parte de certurile obișnuite într-o căsnicie, dar am reușit să le depășim."

"Într-o căsnicie este vorba despre a da și a lua în aceeași măsură, dar cred că tinerii din zilele de azi renunță prea ușor, fără a încerca să rezolve problemele pe care le au. După ce spui jurămintele de nuntă, trebuie să le respecți", crede bătrânul care a ajuns la 100 de ani.

În timpul Războiului, Hal a fost pe front timp de 18 luni în timp ce soția sa, Barbara a lucrat într-o fabrică în care se asamblau avioane de luptă.

Unul dintre lucrurile care i-au legat în toți acești ani a fost pasiunea lor pentru muzică. După război și-au construit o camera de muzică în casa în care locuiesc și astăzi, iar Hal cântă în continuare la acordeon și orgă, iar Barbara îl acompaniază la pian.

Un fapt inedit din viața celor doi este că nu au părăsit niciodată Marea Britanie și nici nu au urcat într-un avion.

Hal și Barbara au trei copii, patru nepoți și patru strănepoți.

Fiica lor, Shirleigh, spune că mama sa este o bucătăreasă extraordinară și că a găsit mereu drumul spre inima soțului ei prin stomac.

"Sunt atât de mândră de ei. Sincer, uneori nu îmi vie să cred cât timp au fost împreună. Au un îngrijitor care vine la ei de patru ori pe zi, iar pentru că își iubesc casa așa de mult, am promis să nu îi ducem niciodată într-un centru de îngrijire", spune fiica lor.