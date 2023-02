Poveste dramatică, dar cu final fericit: Un soldat ucrainean grav rănit a supraviețuit și și-a cerut iubita în căsătorie

"Salut. Eu sunt Serghei, iar aceasta este Iulia. Astăzi este acea zi pe care am aşteptat-o câteva luni bune."Serghei s-a înrolat în armată în 2020. Tânărul visa să devină militar şi să lupte alături în trupele ucrainene, care în 2014 au reuşit să păstreze controlul asupra aeroportului din Donețk, în faţa separatiștilor pro-ruşi."Doream să devin ca acei băieţi de pe aeroportul din Doneţk din 2014. Credeam că pot fi un super-soldat. Am luptat alături de un militar care era acolo. El era eroul meu. Am învăţat multe de la el."În luna mai a anului trecut, chiar în ziua în care a vrut să-şi ceară iubita în căsătorie, soldatul ucrainean şi-a pierdut braţul, după explozia unei mine pe câmpul de luptă."Am fost pur şi simplu spulberat. Am văzut că nu am o mână. Mâna dreaptă stătea peste faţa mea.""Mi-a scris iubita unui camarad de-al său de pe câmpul de luptă şi mi-a spus că i-a fost amputat braţul drept. A doua zi m-a sunat chiar el. Nu voia să spună nimic. Mi-am dat seama că îi era frică să îmi spună că a fost rănit. Nu ştia că eu ştiu."Băiatul a primit o nouă şansă la viaţă, după ce i-a fost ataşat un braţ bionic."Nu eram sigur că mă va accepta aşa cum sunt. De atunci a rămas zi de zi alături de mine. De la primele ore la care putea veni, stătea până în ultimul moment când erau deja toţi vizitatorii erau alungaţi acasă. Timp de două luni, cât am stat la pat, m-a ajutat."Serghei şi Iulia s-au căsătorit la spital,iar medicul le-a fost în rol de martor."Am vrut să ne căsătorim după război. Dar i-am spus hai să o facem acum, fără cerere în căsătorie."