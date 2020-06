Poveste cu final fericit. Un bătrân din Capitală, care îşi ducea traiul în condiții inumane, ajutat de oameni cu suflet mare

Povestea tristă a lui Saveli Pavalachi, un pensionar care îşi ducea traiul în condiții inumane, iar mâncarea era un lux pentru el,

a sensibilizat mai mulţi oameni. În urma unui reportaj difuzat de postul nostru de televiziune, coşmarul în care a trăit ani de-a rândul s-a terminat.

Astfel arăta locuinţa bărbatului, în vârstă de 67 de ani, după ce i-a fost inundată şi a rămas doar câteva haine. Soarta a fost dură cu el chiar şi atunci când soția și copilul i-au murit într-un accident rutier în urmă cu mai mulţi ani.

Activista Ana Bogdevici a fost cea care a povestit pe reţelele de socializare despre povestea acestuia.

"Cineva a procurat un frigider și un aragaz. Nişte companii au oferit mobilier pentru bucătărie, uși, dulapuri. Oamenii au reacționat promt, mai ales firmele. Doar le-am prezentat lista cu materialele de construcție necesare, iar ei au reacționat foarte operativ", a spus activistul civic, Ana Bogdevici.

În doar o lună, apartamentul bărbatului a fost complet renovat şi i-au fost achitate datoriile pe care le avea pentru serviciile comunale. În total, au fost colectați peste 60 de mii de lei.

"Vreau să vă arăt baia. Nici nu putea fi folosită: țevile erau înfundate, cada și toaleta erau foarte vechi. Am schimbat totul, am curățat țevile, am conectat apa caldă", a menţionat activistul civic, Ana Bogdevici.

Pensionarul a fost profund emoţionat de gestul oamenilor.

"Vreau să le spun tuturor celor care m-au ajutat, au lucrat... vă spun mulțumesc tuturor. Dumnezeu să Vă dea sănătate și să aveți o viață lungă", a spus pensionarul, Saveli Pavalachi.

Acum moș Saveli a scăpat şi de singurătate pentru că şi-a făcut mulţi prieteni.

