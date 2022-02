POVESTE CU FINAL FERICIT. O femeie diagnosticată cu sindromul Budd-Chiari a fost operată după cinci ani de așteptare

După mulți ani de luptă cu o boală rară, viața Iuliei Iațco din Capitală a început să prindă culoare. Femeia avea nevoie de un transplant de ficat, și după cinci ani de așteptare, Iulia a fost în sfârșit operată, în Belarus.



„Mă numesc Iulia Iațco, am 44 de ani și timp de un an trăiesc cu un transplant de ficat.”



Iulia a fost diagnosticată cu sindromul Budd-Chiari, boală care obstrucţionează venele ficatului.



„Din 2015 mă simțeam tot mai rău și am ajuns la Terapie Intensivă. Era tot mai greu să lucrez.”



Medicii din Moldova nu au putut să efectueze operația de transplant pe motiv că țara nu dispune de echipament necesar. Provocarea a fost acceptată de un spital din Minsk, iar pentru asta, Iulia a plătiti 132 de mii de dolari. Majoritatea banilor au fost donați de prietenii fetei.



„14 luni am așteptat organul. Operația de transplant a fost efectuată în data de 12 mai 2021, adică au trecut aproape 10 luni.”, a declarat Iulia Iațco.



Operația a durat aproape 14 ore. Atunci, medicii au descoperit și o tumoare autoimună și i-au extirpat un rinichi.

„Peste trei săptămâni am început să înțeleg că sunt un om normal.Am stat cinci săptămâni în secția Reanimare, apoi am transferată în altă secție unde am stat încă o lună și am fost externată."



În tot acest timp, alături de Iulia a fost soțul ei Serghei.



„I s-a permis să fie cu mine. Treptat, a preluat toată munca asistentelor și făcea aproape totul.”



Iulia este deja acasă și a revenit la viața normală. Ea continuă să lucreze ca cercetător științific la Institutul de Microbiologie si Biotehnologie.



„Transplantul se face pentru ca persoana să aibă o viață normală”