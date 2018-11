POVARA UNUI NUME LEGENDAR. Răzvan, fiul lui Mircea Lucescu îşi doreşte să ajungă la performanțele tatălui său

La 13 ani distanţă de acel meci istoric, Mircea Lucescu şi-a trecut în palmares mai multe trofee, printre care şi Cupa UEFA în 2008. Răzvan îi calcă pe urme, însă ”mai are mult până departe”. După o perioadă îndelungată în care a antrenat cluburi fără ambiţii mari, Lucescu-Junior a preluat-o pe PAOK Salonic şi încearcă să scape de povara anilor precedenţi. Răzvan îşi doreşte să facă de unul singur performanţă pentru ca nimeni să nu-i asocieze succesul său personal cu numele tatălui său. Actualmente în vârstă de 49 de ani, Răzvan este de părere că ar putea reuşi alături de echipa elenă.



”A fost o copilărie şi o tinereţe dificilă din cauză că de fiecare dată auzeam: "Eşti băiatul lui Lucescu! Tot ceea ce obţii ţi se datorează tatălui!". Obiectivul meu personal a fost acel de a-mi construi un nume propriu”, a declarat Răzvan Lucescu, antrenor PAOK Salonic.



El este antrenorul căruia i se repetă aproape zi de zi acest lucru şi, probabil, până nu va cuceri un trofeu important nu va scăpa de această povară. Răzvan Lucescu a fost infectat de mic copil de microbul fotbalului de către tatăl său, care este indiscutabil o personalitate legendară nu doar România, Mircea Lucescu.



”Am crescut de mic cu această inspiraţie. Am fost cu el. Am văzut şi am trăit printre jucători. Am văzut viaţa din interior a unei echipe. Mergeam la absolut toate meciurile pe care le avea echipa lui în deplasare cu autocarul echipei. I-am văzut şi i-am trăit victoriile lui. Am fost extrem de fericit. Am trăit momentele de dificultate, înfrângerile lui cu o amărăciune incredibilă”, a zis Răzvan Lucescu, antrenor PAOK Salonic.



În 2005, a avut loc un caz rarisim în fotbal. A fost exemplul clasic în care ucenicul îl învinge pe maestru. În Cupa UEFA, Răzvan Lucescu, care era atunci antrenorul Rapidului din Bucureşti, l-a învins pe tatăl său, care conducea pe Şahtar Doneţk.



”Acel meci a fost poate cea mai tare experienţă pe care am trăit-o în fotbal şi, în acelaşi timp, este un motiv de mândrie extraordinară pentru familia noastră. Și poate ar trebui să fie şi pentru fotbalul românesc, pentru că un tată şi un fiu s-au întâlnit la acest nivel ca adversari”, a zis Răzvan Lucescu, antrenor PAOK.



”PAOK este un club special. Este un club cu o energie sentimentală incredibilă. Este mult mai mult decât pasiunea. Simţi că ai o răspundere imensă. Toată lumea îţi cere acest lucru: să câştigi, să câştigi, să câştigi... ”, a menționat Răzvan Lucescu, antrenor PAOK Salonic.



În această seară Răzvan Lucescu va încerca să facă încă un pas spre atingerea propriului obiectiv. PAOK Salonic va juca în deplasare cu echipa maghiară Videoton, de la ora 19:55, elenii având nevoie de victorie pentru a rămâne în cursa calificării în şaisprezecimile de finală.



De la aceeaşi oră CANAL 3 va transmite în direct partida dintre Spartak Moscova şi Glasgow Rangers, iar două ore mai târziu - meciul Betis Sevilla-AC Milan.