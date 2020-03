POVARA EDUCAŢIEI LA DISTANŢĂ. Părinții, revoltaţi că ministerul Educaţiei i-a obligat să devină educatori şi profesori

Învăţământul la distanţă e o adevărată povară, spun părinţii care, pe lângă faptul că sunt nevoiţi să muncească pentru a se întreţine, petrec zilnic ore bune în rezolvarea temelor cu cei mici, rămaşi acasă. Ei sunt revoltaţi că ministerul Educaţiei i-a obligat să devină peste noapte educatori şi profesori.



Alina Andronache are trei copii mici cu care e nevoită să facă zilnic temele: "Foarte greu decurge şi obositor căci sunt trei copii, iar fiecare dimineaţă începe cu verificarea viber-ul. Părinţii trebuie să fie şi profesori, educatori, bucătari, părinţi şi plus să mai şi lucreze. În jur de vreo cinci ore avem nevoie zilnic, cel puţin, ca să îndeplinim doar sarcinile de pe viber, nu mai spun că copii vor să se mai joace uneori."



Mariana Gurghiş are un copil în clasa a cincea. Femeia spune că volumul temelor a crescut foarte mult în ultima perioadă: "Sunt zile când stă şi face temele de la nouă dimineaţa şi până la şapte seara. Cât stau eu şi lucrez, căci acum lucrez de la domiciliu, atâta timp şi ea face temele. Sunt zile când deja este epuizată, pentru ei la fel este ceva nou. Volumul temelor pentru acasă până la pandemie, comparativ cu volumul din prezent cred că a crescut de trei ori."



Şi profesorii trec printr-o perioadă dificilă. Lidia Negară spune că a trebuit să lucreze direct pe platformele propuse de minister fără niciun fel de instruire.



"Ni s-a propus peste noapte o metodologie nouă. Eu personal nu sunt împotrivă, dar e nevoie de un efort înzecit să predai elevilor în mediu virtual. Ni se cer şi rapoarte de la activitatea noastră de la distanţă. Data, clasa, activitatea propusă, conţinutul evaluat", a declarat Lilia Negară.



Secretarul de stat din ministerul Educaţiei, Natalia Grîu, încurajează cadrele didactice care nu se pricep la noile tehnologii şi platforme online să utilizeze telefonul pentru comunicare.

"Suntem conştienţi că avem o categorie largă de cadre didactice, vârste mai mari, care nu deţin aceste competențe şi le este complicat acum să se poată implica prompt în asigurarea învăţământului la distanţă. Dacă s-ar putea gestiona activitatea copiilor cu manualul şcolar şi cu nişte indicaţii, chiar şi telefonice, atunci fiecare copil ar fi integrat", a precizat Natalia Grîu.



Vacanţa şcolară a fost prelungită până în 15 mai, pe durata stării de urgenţă.