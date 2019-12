Potrivit IGP, în țară lipsesc aproape o mie de polițiști

Crearea condițiilor favorabile de muncă și dotarea sectoarelor de poliție cu mai multe mașini de serviciu sunt câteva soluții pe care Inspectoratul General de Poliție vrea să le implementeze, pentru a opri plecarea specialiștilor din sistem, dar și pentru atrage tinerii în domeniul polițienesc. În prezent, sute de sectoriști se confruntă cu problema că sunt nevoiți să deservească mai multe sate concomitent, lucru care cu greu le reușește.

Potrivit reprezentanților IGP, în țară este lipsă de aproape o mie de polițiști de sector. Cei mai mulți lipsesc în raioanele Hîncești, Ialoveni, Călărași și Nisporeni.

Andrian Samson de mai bine de trei ani activează în calitate de polițist de sector în patru localități. Este vorba despre satul Corjova, Bălăbănești, Malăiești și Mălăieștii Noi ,din raionul Criuleni. Zilnic, el deservește o populație de peste șase mii de persoane, în timp ce conform regulamentului, un sectorist trebuie să asigure securitatea a 3500 de persoane.



”Sunt perioade când este un surplus de solicitări, atunci trebuie de activat și după orele de serviciu. O oră, două, trei, în funcție. Dacă nu suferă amânare solicitarea dată, atunci ne reținem după serviciu”, a spus ofițer superior de sector, Andrian Samson.



Andrian Samson spune are în medie câte trei solicitări pe zi. Potrivit lui, cele mai frecvente chemări sunt legate de violența în familie, vătămarea corporală, huliganism sau furturi. Majoritatea cazurilor sunt descoperite pe urmele calde, spune ofițerul. Totuși, se întâmplă uneori să se confrunte și cu solicitări false.



”Mulți nu înțeleg când trebuie să apeleze poliția și când nu. Se întâmplă că am ajuns la fața locului, întrebăm care e situația, ce s-a întâmplat, de ce ați telefonat, aveți nevoie de ajutor. La care ei spun că s-au certat, că nu mai au nevoie de nimic, că au consumat alcool și s-au certat un pic, dar gata”, a spus ofițer superior de sector, Andrian Samson.



Sectorul de poliție numărul 2 deservește în total 13 localități din raionul Criuleni. Astfel, Andrian Samson mai are doi colegi, care la fel sunt nevoiți să supravegheze câte patru sate. Totuși, cea mai mare problemă ar fi insuficiența de transport de serviciu.



”Dacă sunt două, trei solicitări concomitent și în diferite localități a sectorului, atunci la cea mai gravă solicitare se deplasează persoana cu automobilul de serviciu. Ce ține de alte solicitări, atunci cerem ajutorul primăriei sau ne deplasăm cu o mașină de ocazie”, a spus ofițer superior de sector, Andrian Samson.



Salariul și lipsa locului de trai a tinerilor specialiști sunt doar câteva dintre motivele pentru care mulți pleacă din sistem, spun reprezentanții IGP.



”Noi trebuie să luptăm ca să lucrăm mai mult pe aspectul psihologic, motivațional, sub aspect de entuziasm, dorință de a purta epoleți”, a spus șeful Direcției resurse umane al IGP , Andrei Zagoreanu.



Problema lipsei de cadre este prezentă și în municipiul Chișinău, unde nu se ajung aproape 200 de oameni ai legii.



”Lucrăm cu tineretul, facem campanii de informare, lucrăm cu persoanele care vin la stagiu de practică, cu studenţii universităţilor de stat sau altor instituţii de învăţământ. Deci participăm, negociem şi ducem tratative cu fiecare instituţie de învăţământ. Totodată lucrăm şi pe intern, în motivarea persoanelor de nu părăsi rândurile poliţiei”, a spus șeful Direcției resurse umane al IGP , Andrei Zagoreanu.



În prezent, în țară activează aproape opt mii de polițiști.