Potop la Onițcani, Criuleni. Ploaia a inundat gospodării întregi, iar oamenii au rămas blocați în case

Un adevărat potop s-a dezlănțuit în localitatea Onițcani din raionul Criuleni. Ploaia din noaptea de sâmbătă spre duminică a inundat gospodării întregi, iar oamenii au rămas blocați în case. Taboul apocaliptic a fost surprins într-un sector privat din sat unde sunt amplasate mai multe vile.Lidia Baltajî spune că abia după amiază a putut ieşi din casă, după ce apa a mai scăzut."Iată ce pacoste a dat peste noi. E un adevărat coşmar. În două săptămâni am fost inundaţi de două ori."Femeia spune că nu a reuşit bine să-şi adune lucrurile după prima inundaţie, că întreaga gospodărie a fost din nou acoperită de viitură."Tocmai am curăţat fântâna după prima inundaţie. Am plătit 950 de lei şi acum iar trebuie să plătesc. Sunt pensionară... cum e posibil aşa ceva?"Şi pe vecinul femeii l-am găsit în timp ce-şi căra mobila plină de apă."Casa, subsolul e plin cu apă, un metru, un metru şi jumătate, iată poftim puteţi să intraţi să filmaţi, din bunuri iata, mangalul, foişorul, mobila iată o vedeţi"Oamenii spun că în doar cinci minute totul s-a umplut cu apă."Dacă cu cinci minute era să fie mai târziu atunci aici erau să plutească toate maşinile alături de noi, la ora şapte dimineaţa, aşa un val principal""Toate borcanele soţiei eu ieşit în sus şi în bucătărie peste tot e nămol."Localnicii spun că au sunat la serviciul 112 încă la ora 07:00 dimineaţa, dar salvatorii au venit după amiază să pompeze apa.TITRE sunet slab"- Oamenii s-au plâns că au mai sunat, dar nu aţi mai intervenit. Acum e prima dată când veniţi?- Când au sunat atunci am intervenit."Sătenii susţin că toată problema vine de la un iaz privat din apropiere."Damba de protecţie respectiv nimeni nu are grijă de ea. Primăriţa, bineînţeles, îi apără eu nu ştiu, neamuri sau cine acolo îi apără şi spun că pricina nu e asta."Primarul localităţii are însă altă explicaţie."Acolo merge un canal, dar ei au aruncat gunoiul în canal. El trebuie curăţat, din cauza asta.- Oamenii, de fapt, se plâng că este vorba despre un iaz?- Nu, nu, totul este în regulă cu iazul. "Localnicii spun că vor scrie o plângere la Procuratură pentru a li se face dreptate.