Poţi învăţa cum să acorzi PRIMUL AJUTOR copilului tău. În Capitală s-au deschis cursuri pentru părinţi

Neatenţie şi nepregătirea părinţilor de a acorda primul ajutor medical poate costa viaţa propriilor copii. Asta este motivul pentru care zeci de părinţi optează pentru cursuri specializate în care învaţă cum să se comporte în situaţii de risc. Pe lângă partea teoretică, ei învaţă la modul practic ce trebuie să facă în cazuri de leșin, convulsii, leziuni, traume, fracturi, dar şi arsuri.



Soţii Plugaru din Capitală au acasă o fetiţă de nouă luni şi s-au decis să frecventeze cursuri de acordare a primului ajutor medical pentru a şti cum să acţioneze în caz de necesitate.



"Noi avem acasă o fetiţă de nouă luni, eu înţeleg că trebuia să venim şi înainte de naştere deşi ne-am informat, am citit şi ar fi bine să vedem şi în practică. Obturarea totală când căile respiratorii sunt total blocate şi atunci există nişte manevre care trebuie să le cunoaştem când copilul se pune şi se fac lovituri toracice şi se întoarce şi se fac nişte apăsări aici", a spus Natalia Plugaru, mamă.



"Cursurile sunt utile pentru că te învaţă să treci de stresul pe care îl ai pe moment şi să faci ceea ce trebuie să faci până la moment ca să salvezi copilul", a spus Radu Plugaru, tată.



Rând pe rând pe rând, părinţii au simulat o situaţie în care micuţul a înghiţit bile de plastic, şi au făcut manevre de dezobstrucție a căilor aeriene superioare:



"Am decis să vin la aceste cursuri pentru că am doi copii. Venind aici şi făcând un exerciţiu practic e cu totul altceva înveţi să îţi dai seama unde poţi greşi sau poţi să faci mai rău şi în primul rând înveţi cum să acorzi primul ajutor corect şi eficient".



"Mi se pare absolut necesar ca fiecare părinte să cunoască nişte tehnici care pot salva viaţa copilului lor şi chiar cred că astea trebuie să fie incluse în programe speciale pentru pregătirea părinţilor în general".



Părinţii învaţă cum să acorde primul ajutor de la Gherman Olimpia care este medic de urgenţă de 11 ani. Doctorul spune că în 90 la sută din cazurile de urgenţă sunt vinovaţi părinţii.



Copilul meu a mâncat nişte scobitori, zic perfect scenariu ideal, zice eu în pampers am găsit două scobitori, eu ce să fac să mă duc la medic sau nu. Eu îi spun da vă duceţi la medic pentru că aceste scobitori cît erau prin esofag o putut să facă o gaură şi în trahee."



Până la vârsta de un an, cel mai frecvent este sufocarea, care poate apărea sub diverse forme, iar apoi, când copilul începe să meargă, el aspira diverse obiecte care pot astupa căile aeriene superioare.



"Cele mai dese sunt obtrucţii ale căilor respiratorii cu corpi străini, arsuri, convulsii, plăgi fracturi, absolut toate situaţiile de urgenţă sunt discutate, sunt manevre practice", a spus Olimpia Gherman, medic de urgenţă.



Angajaţii şcolii care oferă educaţie parentală spun că au decis să organizeze astfel de cursuri pentru a aduce bunele practici din alte ţări dezvoltate. Astfel, ei au creat şi o platformă online prin care părinţii vor învăţa cum să ce comporte cu copii.



"Platforma oferă un curs întreg din mai multe module, fiecare modul include lecţii şi video, include teme pentru acasă, chestionare pentru verificarea cunoştinţelor. Primul curs va fi principii fundamentale în educarea copilului pe care trebuie să le ştie orice părinte", a spus Ina Crasnojon, cofondatoarea şcolii de educaţie.



Pentru cursul online părinţii vor trebui să dedice 800 de minute, iar pentru asta vor achita până la 150 de euro.