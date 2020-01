Potest în faţa Guvernului. Mai multe asociaţii solicită intervenţia autorităţilor după ce au fost evacuate din incinta Muzeului Zemstvei

Oamenii sunt nemulţumiţi că sunt evacuaţi din incinta Muzeului Zemstvei, de pe strada Sciusev din Capitală, după mai bine de opt ani de activitate.Activiştii au termen până pe trei februarie să elibereze birourile. Ordinul de evacuare vine după ce ministrul Culturii, Corneliu Popovici, a efectuat o vizită inopinată săptămâna trecută şi fost indignat de starea în care se află încăperile."Este vorba de evacuarea unor spaţii culturale funcţionale, a unor grupuri de oameni care desfăşoară activităţi de zeci de ani. Acum a venit ministrul, ceva nu i-a plăcut şi sub pretextul că vrea să închidă instituţia, de fapt vrea să alunge nişte iniţiative culturale.""De fapt, în toţi aceşti ani noi la capitolul venituri suntem în minus, asociaţia nu acoperă multe cheltuieli necesare, chiar şi pentru chirie. Noi supravieţuim mai mult din festivalurile organizate vara. Nu prea aduc ele mulţi bani, dar reuşim să ne întreţinem un an.""Eu am fost la numeroase evenimente făcute de băieţi, am organizat chiar şi eu acolo activităţi, cum am mai spus este un spaţiu deschis diferitelor forme de artă, ar fi păcat dacă s-ar închide.""Principala solicitare este ca ministrul Culturii să ne ofere o alternativă deoarece asociaţiile noastre nu pot să-şi întrerupă activităţile brusc, avem multe lucruri, iar acum asta ne dorim, un loc unde să mergem", a declarat Ilie Grom, membru al asociaţiei Art Labyrinth."Ceea ce am văzut acolo m-a îngrozit, condiţii destul de periculoase pentru viaţa şi sănătatea celor care se află în clădirea ceea, insalubritate, foc deschis adică sobe improvizate, ceea ce este inadmisibil. Nu am dat astfel de indicaţii, de evacuare, a fost doar solicitarea, cerința către administraţia muzeului: de ce această clădire se află în aşa condiţii precare", a zis Corneliu Popovici, ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării."Pe parcursul timpului, apărau probleme, inclusiv de salubritate, în spaţiile pe care ei le închiriau. Noi vrem ca cei care închiriază spaţiile să respecte condiţiile contractuale. Atât. Noi nu am intervenit în politica culturală a respectivelor asociaţii", a zis Petru Vicol, directorul Muzeului național de etnografie și istorie naturală.O întâlnire cu ministrul va avea loc luni, trei februarie, pentru a discuta subiectul în vederea luării unei decizii finale. Sediul Zemstvei Guberniale a fost transformată în centru cultural în 2012.