Posibilitatea distrugerii podului Crimeei a crescut, în urma dotării armatei ucrainene cu sisteme de artilerie

Posibilitatea distrugerii podului Crimeei, construit de Rusia după anexarea acestei peninsule de la Marea Neagră, a crescut în urma dotării armatei ucrainene cu sisteme occidentale sofisticate de artilerie, relatează adevarul.ro cu referire la The New Voice of Ukraine.

Potrivit sursei citate, Direcţia Principală de Informaţii din cadrul Ministerului ucrainean al Apărării a reuşit în iunie să facă rost de planul tehnic al podului care leagă Rusia de Crimeea peste Strâmtoarea Kerci.

Într-un filmuleţ apărut pe 2 iulie pe YouTube, generalul Serhii Krivonos, fost adjunct al secretarului Consiliului de Securitate Naţională şi Apărare al Ucrainei, nu exclude un atac asupra podului Crimeei, construit ilegal de Rusia.

„În ceea ce priveşte podul de peste Kerci, decizia va fi luată de comandantul responsabil de război, generalul (Valeri, n. red.) Zalujnîi”, spune Krivonos.

„Timpul ne va arăta care va fi decizia lui, dar eu aş lăsa o mică gaură pentru şobolanii care vor fugi din Crimeea, pentru ca să poată scăpa mai repede de pe pământul nostru atunci când vom merge să eliberăm” peninsula, adaugă generalul ucrainean.

În acelaşi timp, Serhii Krivonos subliniază că Ucraina nu dispune doar de sistemele americane de artilerie HIMARS, ci şi de propriile sisteme, cum ar fi Vilha şi Vilha-M, care au o rază de acţiune de până la 120 de kilometri.