Portugalia încearcă să-şi readucă acasă diaspora, oferindu-le 6.500 de euro celor dispuşi să revină în ţară

, scrie agerpres.ro. Propunerea este cuprinsă în ''Programul Întoarcerea'', aprobat marţi de guvern, a cărui aplicare va începe din luna iulie şi de care pot beneficia atât portughezii, cât şi descendenţii lor lusofoni.Acest program oferă o serie de facilităţi celor care doresc să revină să lucreze în Portugalia, dar plata celor 6.500 de euro este condiţionată de prezentarea unui contract de muncă ferm în această ţară. De asemenea, plata poate fi acordată numai celor care au plecat din ţară înaintea datei de 31 decembrie 2015 şi au trăit în străinătate cel puţin 12 luni.''Aceasta este o politică activă de ocupare a forţei de muncă şi este menită să sprijine contractele de muncă, nu este un ajutor pentru ca oamenii să revină în Portugalia să caute un loc de muncă'', explică secretarul de stat pentru muncă, Miguel Cabrita.Nu este însă singura măsură menită să stimuleze revenirea în ţară a celor care au emigrat. Un alt plan, denumit ''Întreprindem2020'' şi destinat tinerilor, are în vedere crearea cu ajutorul unui portal specializat a unui cadru de întâlnire on-line între aceştia şi companiile care ar putea fi dispuse să-i angajeze şi, de asemenea, acordarea de asistenţă celor care doresc să-şi deschidă o afacere, fie că este vorba de asistenţă financiară sau doar de consultanţă.Asociaţia Întreprinzătorilor din Portugalia (AEP), care a lansat programul ''Întreprindem2020'', a efectuat cu doi ani în urmă un studiu ce a conturat profilul general al tinerilor portughezi care au emigrat. Astfel, 85% dintre aceştia au studii superioare în specializări tehnice (inginerie, informatică, biologie etc.) şi s-au stabilit preponderent în alte ţări europene. Circa o treime dintre tinerii chestionaţi în cadrul acestui studiu au afirmat că nu intenţionează să revină în Portugalia, în principal pentru că şi-au construit o nouă viaţă în ţara unde au emigrat.Portugalia se confruntă cu un fenomen accentuat de îmbătrânire a populaţiei, la care, în plus faţă de emigraţia tinerilor, contribuie natalitatea redusă (în medie 1,3 copii pentru fiecare femeie la vârsta fertilă) şi creşterea speranţei de viaţă, care a depăşit vârsta de 80 de ani. Conform datelor sistemului de asigurări sociale, 23% dintre municipalităţile portugheze au mai mulţi pensionari decât lucrători activi.