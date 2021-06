Portarul moldovean, Denis Rusu, va juca din nou în Liga 1. Goalkeeperul s-a transferat la Universitatea Craiova, proaspăta câștigătoarea a Cupei României.Rusu a semnat un contract valabil pe un an cu echipa care în sezonul trecut a cucerit medaliile de bronz în campionat. Astfel, moldoveanul va avea ocazia să joace cu noua sa formație în UEFA Conference League.Denis Rusu are 30 de ani și a mai evoluat în România la Politehnica Iași și Viitorul-Pandurii Târgu Jiu.Portarul și-a început cariera la Rapid Ghidighici, după care a jucat la Zimbru Chișinău. El a fost titular la echipa națională de tineret a Moldovei, dar are în palmares și un meci la prima reprezentativă.