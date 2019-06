Populaţia mondială care suferă de obezitate a depăşit-o pe cea care suferă de foame

Populaţia mondială care suferă de obezitate a depăşit-o pentru prima oară pe cea care suferă de foame, potrivit datelor preliminare publicate luni de Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite (FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations), scrie agerpres.ro.

Deşi documentul privind starea globală a securităţii alimentare şi nutriţiei, elaborat de mai multe agenţii ale ONU, va fi publicat luna viitoare, directorul general al FAO, José Graziano da Silva, a precizat că rezultatele preliminare arată că pentru prima oară persoanele cu obezitate sunt mai numeroase decât care suferă de foame.



În timpul inaugurării la Roma a unui simpozion internaţional asupra viitorului alimentaţiei, Graziano da Silva a subliniat că regimul alimentar prost este în creştere, mai ales în ce priveşte obezitatea.



Anul trecut, ONU a estimat că populaţia care suferă de foame a crescut în 2017 pentru al treilea an consecutiv până la 821 milioane de persoane în întreaga lume, mai ales din cauza conflictelor, schimbărilor climatice şi recuperării lente a economiei, în timp ce obezitatea în rândul adulţilor afecta în 2016 peste 672 de milioane de oameni, scrie presa din România.