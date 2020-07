Populaţia a peste 20 de ţări va scădea la peste jumătate până la sfârşitul secolului

În 2100 populaţia globului va număra 8.8 miliarde de oameni, cu două miliarde mai puţin decât proiecţiile Naţiunilor Unite, potrivit unui studiu de mare amploare publicat miercuri, care a făcut estimări ţinând cont de scăderi ale ratei natalităţii pe fondul unui acces sporit al femeilor la contracepţie şi educaţie.

Până la sfârşitul secolului, 183 din 195 de ţări - exceptând un aflux de migranţi - vor avea populaţii sub nivelurile actuale, în condiţiile în care numărul mediu de naşteri va scădea la sub 1.5 - sub nivelul ratei de înlocuire de 2,1 de naşteri/femeie - au arătat cercetători de la Institutul pentru Metrici şi Evaluări al Universităţii Washington într-un studiu publicat în Lancet.

Un număr de 23 de ţări, între care Japonia, Tailanda, Italia şi Spania, Portugalia, Coreea de Sud, Polonia îşi vor vedea diminuate populaţiile cu peste 50%. În acelaşi timp, în Africa subsahariană populaţia s-ar putea tripla la circa 3 miliarde de oameni, astfel încât, până la sfârşitul secolului, o mare parte din populaţia globală ar putea proveni din Africa. Nigeria s-ar putea apropia de populaţia Indiei care ar depăşi 1 miliard de oameni.

Populaţia Chinei s-ar putea diminua la jumătate.

În condiţiile unei scăderi a ratei fertilităţii, în timp ce durata vieţii ar creşte peste tot pe glob, în 2100 vor fi cu 40% mai puţini copii sub cinci ani: de la 681 de milioane în 2017, la 401 de milioane. La polul opus, peste un sfert din populaţia globală - de circa 2.37 miliarde de oameni - va avea atunci peste 65 de ani.

Studiul bazat pe modelare statistică prevede de asemenea scăderi dramatice ale forţei de muncă pe glob din cauza populaţiilor îmbătrânite, inclusiv în China şi India, cu impact asupra creşterii economice şi sistemelor sociale de suport.

China va fi a doua economie a lumii după SUA, India a treia, în timp de Japonia, Germania, Farnţa şi Marea Britanie se vor menţine între primele zece economii ale lumii. Rusia şi Brazilia vor ieşi din top 10, în timp ce economiile Spaniei şi Italiei vor scădea.

„Până la sfârşitul secolului, lumea va deveni multipolară, puterile dominante fiind India, Nigeria, China şi SUA”, a spus Richard Horton, descriind studiul ca schiţând „schimbări radicale ale puteri geopolitice”.

Estimările ONU prevăd o creştere a fertilităţii în regiunile cu rate scăzute azi, şi anume una de până la 1.8 de naşteri/femeie, astfel că populaţia lumii ar ajunge la circa 10.9 miliarde de oameni în 2100, scrie adevarul.ro.