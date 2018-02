Pomul Vieții 2018. Agenda evenimentelor culturale care vor avea loc în Moldova

Turiștii străini își vor putea organiza mai ușor călătoriile în țara noastră. În acest scop a fost lansată, în premieră, agenda evenimentelor culturale care vor avea loc în Moldova în 2018. Calendarul "Pomul Vieții" a fost creat pentru a atrage cât mai mulți turiști străini. Evenimentele incluse în agendă sunt susținute de USAID, Guvernul Suediei și Ministerul Educației Culturii și Cercetării.

Anatolie Botnari este unul dintre organizatorii celui mai grandios festival sinfonic în aer liber din țara noastră. Acesta spune că agenda ”Pomul Vieții” îi va ajuta, în acest an, să adune, în sânul naturii, și mai mulți turiști străini interesați de artă.



"Află din om în om. Suntem pe rețelele de socializare. În Viena avem foarte mulți prieteni ai acestui festival care au fost în ambii ani. În primul an când am făcut opera ”"Rigoletto". "a fost vreo șase familii care au trăit trei zile la Butuceni. Au descoperi nu numai art, dar și vinurile noastre", a declarat Anatolie Botnaru, proprietarul unei agropensiuni.



În calendarul "Pomul Vieții" sunt incluse 28 de evenimente culturale în domeniul vinificației, tradițiilor și obiceiurilor. 60 la sută dintre evenimente vor fi organizate în zonele rurale, ceea ce permite orientarea fluxului de călători în afara Capitalei.



"Turistul aduce o plus valoare economieie regionale, iar dacă avem 30 de turiști în plus acestea generează un loc nou de muncă în economia națională", a menționat Diana Lazăr, vicedirector al Proiectului de Competitivitate, Moldova.



"Anul acesta practic am dublat finațarea pentru astfel de evenimente. Sperăm ca evenimentele culturale care au fost incluse în această agendă întradevăr să fie un punct de referință pentru turiști", a spus Andrei Chistol, secretar de stat.



"Dacă cu patru ani în urmă Moldova era cea mai puțin vizitată țară din Europa astăzi toate agențiile de presă din lume vorbesc despre Republica Moldova. Moldova este introdusă în top 10 țări de vizitat", a spus Sergiu Botezatu, manager de programe USAID.



Calendarul "Pomul Vieții" 2018 va fi promovat în cadrul expozițiilor inernaționale din România, Italia, Polonia și Gemania. La fel, turiștii vor putea achiziționa agenda evenimentelor culturale și de la Centrul Turistic Informațional care este vizitat lunar de 1500 de persoane de peste hotarele țării.