Pompierii moldoveni, care s-au întors din Grecia, au fost primiţi acasă cu fanfară şi aplauze

Cei 25 de pompieri detașați în Grecia pentru stingerea incendiilor de pădure s-au întors acasă, unde au fost primiţi cu muzică de fanfară şi aplauze. Au venit să-i întâmpine oficiali de la Ministerul Afacerilor Interne, colegii de serviciu şi rudele.Şeful Inspectoratului General Pentru Situaţii de Urgenţă şi ministrul Afacerilor Interne le-au mulţumit pentru curaj şi dăruire şi pentru îndeplinirea cu brio a misiunii."Sunt mîndru că datorită eforturilor depuse aţi demonstrat că în pofida faptului că suntem o ţară mica cu inima mare şi putem veni în ajutor celor care au nevoie de noi.""Munca voastră nu este deloc uşoară, implică multe riscuri şi faptul că aţi decis să plecaţi într-o misiune internaţională să activați pe un teren necunoscut este doar o dovadă în plus a curajului dumneavoastră şi eu vă mulţumesc."Cei 25 de angajaţi ai IGSU au primit diplome din partea ministerului de Interne.”Vreau să vă asigur că nu v-am dezamăgit, am făcut tot ce am putut în faţa cetăţenilor unde noi am muncit, noi am văzut un semn de mulţumire. Mulţumesc echipei că a fost consolidată. Am plecat sănătoşi şi ne-am întors sănătoşi şi nevătămaţi.”La plecarea din Grecia, pompierii moldoveni au fost conduşi ca nişte adevăraţi eroi de localnicii greci din zona în care au intervenit."Din suflet pentru poporul elen."Pe parcursul misiunii, salvatorii au stins 420 de focare şi au defrişat zeci de copaci. Misiunea pompierilor moldoveni a început în 10 august și s-a încheiat în 15 august.