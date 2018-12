Pomi de Crăciun INEDIŢI la ASEM. Banii adunaţi din vânzarea brazilor vor fi donaţi unui orfelinat (FOTOREPORT)

Pliculeţe de ceai sau linguri din plastic sunt doar câteva elemente originale din care câţiva studenţi de la Academia de Studii Economice au confecţionat brazi. Lucrările au fost expuse pe holul universităţii, iar doritorii le-au putut cumpăra în scop caritabil.

Potrivit organizatorilor, banii adunaţi din vânzarea coniferilor vor fi donaţi unui orfelinat.

Un brad care a atras atenţia vizitatorilor este un conifer realizat din pliculeţe de ceai. El a fost confecţionat de 16 studenţi, care au muncit 10 ore.



"Pliculeţele sunt în jur de 150 plus-minus, poate un pic mai mult. Ne-am gândit şi la ideea că acum este perioada rece a anului, stai la o ceaşcă de ceai admirând bradul", a spus o studentă.



Şi un brad din ciocolate a fost unul dintre vedetele expoziţiei.



"Acesta este brăduţul nostru, costă 200 lei. Am hotărât să-l creem din ciocolate autohtone. Ne-am gândit că în cazul în care nu se va vinde, vom duce acest brăduţ la casa cu copii", a explicat o studentă.



O parte din cei 27 de brazi expuşi au fost cumpăraţi chiar de lectorii din cadrul ASEM.



"I-aş cumpăra pe toţi şi nu doar din considerente de a susţine pe cineva din donaţiile care vor fi făcute, dar pentru a aprecia această muncă enormă pe care au depus-o studenţii noştri", a declarat Grigore Belostecinic, rector ASEM.



"Studenţii au folosit şi materiale care nu credeam vreodată că pot fi folosite la confecţionarea unui brad. Mi-a fost dificil. Am optat pentru acest brăduţ din considerentul că in primul rând culoarea m-a atras", a precizat Corneliu Munteanu, lector universitar.



Organizatoarea acestei expoziţii speră ca această iniţiativă să devină o tradiţie pentru studenţii de la Facultatea Business şi Administarea Afacerilor.



"În ajunul sărbătorilor de iarnă o faptă bună pentru cineva mai neferciit ca noi este binevenită şi probabil că în sufletul fiecăruia este aşa idee, doar că este mai greu de realizat în timpurile noastre", a menţionat Carolina Grosu, organizatoarea expoziţiei.



Pentru cel mai scump brad doritorii au trebuit să scoată din buzunar până la 400 de lei, iar pentru cel mai ieftin 75 de lei.