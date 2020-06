POMENI ÎMPĂRŢITE ÎN PANDEMIE. Cum a fost marcat Paştele Blajinilor în mai multe localităţi din ţară

"Ei! Slab anul ista, tare slab! Noi respectăm legile sau cum se spune"."Iaca cum, ca şi când suntem morţi şi noi. Am ajuns în aşa zile grele ca să nu putem pomeni copii, cum trebuie şi cum s-o făcut până acum"."Acum dacă oleacă îî "strogo" am făcut şi noi cum o dat Dumnezeu. Mânţănim aşa cum este, mai rău să nu fie"."La mine soţul îi primul an de când e mort, cum să nu vin şi eu măcar o dată, să văd"."Multă lume, multă lume era înainte aici, dar acum o pus nebuneala asta, cu virusul ista, că boală, boală. Dar asta nu-i drept, asta nu-i boală"."S-o permis să pomenim morţii, nu trebuie să uităm de dânşii că ei îs cu noi împreună. Avem, avem mască, dar mănuşile îs în geantă, mă iertaţi"."Acum am respectat şi noi ce s-a zis. Că statul ne conduce. Respectăm şi noi ca să nu ne îmbolnăvim. Dar în ceilalţi ani, tare frumos era, ne adunam cu rudele, făceam mese aici"."Vedeţi cât de tare îi deranjează pe unii o simplă pomenire. De dimineaţă am făcut Liturghia şi i-am pomenit pe cei adormiţi. I-am sfătuit pe oameni să vină doar câte unul", a spus parohul bisericii din Buţeni, Hânceşti, Vasile Prepeliţă.În acest an, oamenii au avut voie să meargă în cimitire doar cu respectarea anumitor reguli. Să poarte măşti şi mănuşi, dar şi să respecte distanţa socială de cel puţin doi metri. Mesele de pomenire au fost interzise. În Chişinău, toate cimitirele au fost închise, după ce sâmbătă Comisia Municipală Extraordinară de Sănătate Publică a luat o decizie în acest sens.