Pomana porcului la Rădeni. 50 de familii sărace şi 20 de persoane cu nevoi speciale au mâncat friptură şi mămăligă

A fost sărbătoare mare azi în satul Rădeni, raionul Străşeni. 50 de familii sărace şi 20 de persoane cu nevoi speciale au avut parte de un eveniment de suflet. Ei au fost serviţi cu friptură la ceaun şi mămăligă. În preajma Crăciunului, pentru ei au fost sacrificaţi cinci purceluși. Carnea a fost împărțită egal familiilor pentru masa de sărbătoare, iar copii au primit pungi cu dulciuri, rechizite şi jucării.



"După ce pârlim porcul, îl acoperim cu paie aşa ca să aibă după un miros, o aromă frumoasă."



Localnicii s-au adunat în curtea Primăriei, acolo a şi fost gătită mâncarea la ceaun.



"Friptura trebuie să stea la foc nu mai puţin de o oră jumătate, ca să fie coaptă, gustoasă."



Cadourile pentru cele 70 de familii au venit din partea unor oameni de afaceri, dar şi a primarului din localitate. Printre donatori sunt medici, profesori, antreprenori, dar şi membri ai unor asociaţii obşteşti.



VICTOR ALEXEEV, donator: "Fac o chemare către toţi gospodarii din Republica Moldova, din toate satele, să se organizeze acum de sărbători, iar acei copii şi acele familii care necesită o atenţie mai deosebită, să le facă un Crăciun mai fericit."



GEORGE BACINSCHI, donator: "Sărbătorile de iarnă sunt un bun prilej de a sărbători cu cei dragi, însă, tot atunci ne mai aducem aminte că sunt persoane care nu au posibilitatea, de aceea noi am hotărât să facem o tradiţie din asta."



Primarul din localitate spune că iniţiativa este una bună, iar în viitor speră să poată bucura cât mai multe familii cu astfel de daruri.



PETRU RĂBDĂU, primarul satului Rădeni, Străşeni: "Noi am încercat să ne extindem, comparativ cu prima dată când am făcut un astfel de eveniment, au fost 15 sau 20 de familii, dacă nu mă greşesc, iar anul acesta avem, însă, circa 70."



În semn de mulţumire, copiii au cântat colinde.



Alături de copii au fost și părinții, care s-au bucurat că acum vor avea ce pune pe masa de Crăciun.



"Carnea de porc, din ea, o să facem bucate pentru masa de sărbătoare, pentru copii şi familia noastră."



"Eu le mulţumesc la toţi care ne-au dăruit aceste cadouri, suntem mulţumiţi de orice dar, sper ca copii să fie şi ei mulţumiţi şi fericiţi. "



Evenimentul, numit "Pomana Porcului", este organizat la Rădeni pentru al patrulea an consecutiv.