”Pom de Crăciun” demn de Cartea Recordurilor. Doi frați din Românoa au de 14 ani un brad natural în apartamenul moștenit de la tatăl lor

Doi tineri cetăţeni din municipiul Aiud, frate și soră, dețin, aproape sigur, cel mai longeviv brad natural, împodobit ca pom de iarnă, din România. Acesta se află în apartamentul moștenit de tatăl lor, între timp decedat, în cartierul „Microraion III” din municipiul Aiud, scrie aiudinfo.ro

Istoria pomului de Crăciun nu este deosebit de interesantă. Acesta a fost cumpărat din piață, pentru a le împodobi casa de Crăciun. A fost decorat cu globuri și beteală și i s-a repartizat un loc în sufrageria apartamentului lor, compus din 3 camere și bucătărie. „Ne-am dorit, ca în fiecare an, să avem un brad al nostru! Așa am fost învățați de părinții noștri încă din copilărie. Acest brad a fost cumpărat din piață, de la un om de prin Munții Apuseni, și l-am ornat! Orice om își dorește de Crăciun un brad în casă. Inițial l-am lăsat până în primăvară. Ne-a plăcut. Era prea frumos să-l aruncăm. Apoi,văzând că se păstrează bine, am început să ne întrebăm: Oare de ce să-l aruncăm? De ce să nu-l ținem? Nu este păcat de frumusețea aceasta? Și, uite așa, a mai trecut un an. Prezența lui face ca la noi în casă să fie în permanență Crăciun”, ne-a explicat Andrei Bako, deținătorul bradului.

Văzând că bradului lor nu-i cad acele, cei doi frați, Mihaela și Andrei Bako, au hotărât să-l mai găzduiască încă un an. Așa a trecut al doilea an, al treilea și următorii ani. Acum bradul celor doi frați a împlinit… 14 ani de când este găzduit în apartamentul lor, iar prietenii, mai glumeți, spun că ar trebui să-i facă buletin de identitate, că doar are vârsta adecvată.

După 14 ani, bradul lor veghează din colțul lui la toate evenimentele din viața lor și… așteaptă viitorul. De mult culoarea lui nu mai este verde, căci frunzele (acele) lui au devenit maro-roșcat. „Am auzit că există în «Cartea Recordurilor» un brad asemenea celui pe care-l avem noi, care ar avea nu știu câți ani. Mulți. Nu concurăm cu acesta! Ne dorim să demonstrăm că, dacă vrei, poți să faci un bine naturii. Prin faptul că am păstrat acest brad timp de 14 ani, am reușit să salvăm de la tăiere alți 13 brazi. Este bine. Putem spune că prin prezența lui în apartamentul nostru, este mereu Crăciun”, ne-a declarat Andrei Bako.

Pe lângă bradul lor, demn de intrat într-o carte a recordurilor românești, cei doi frați mai au la activ alte câteva „năzbâtii”. Ambii sunt înzestrați cu un talent artistic nativ, scriu poezii și pictează, astfel că găzduiesc diverse expoziții de artă și, un aspect interesant, anual, în preajma Crăciunului, împreună cu Cristina, prietena lui Andrei, organizează un târg handmake dedicat sărbătorilor de iarnă, în care sute de decorațiuni specifice sărbătorilor de iarnă stau la dispoziția vizitatorilor.

„Am fost și suntem iubitori de artă și cultură. Da, am găzduit și găzduim expoziții de tot felul. Anul acesta nu s-a putut. Pandemia care s-a abătut peste noi nu ne-a lăsat. Poate la anul”, ne-a mai declarat Andrei. Acesta ne-a mărturisit că și-ar dori ca situația pandemică din țară să ia sfârșit, că îi este dor de acea libertate pe care a avut-o în urmă cu un an: „Durează cam mult. Nu numai eu, o țară, o lume întreagă ne dorim să se termine odată. Abia aștept să înceteze! Pandemia este o depresie care se pune pe mințile tuturor. Nu este ușor. Doresc să revenim la ceea ce a fost în urmă cu un an. Vreau ca din punct de vedere social, economic și cultural să se revină la ceea ce a fost măcar acum un an”.