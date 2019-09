Politizarea instituţiilor statului continuă. Socialiştii şi Igor Dodon au acaparat şi CA

După ce au acaparat mai multe instituţii ale statului, socialiştii şi Igor Dodon au politizat şi Consiliul Audiovizualului, pentru a fi cât mai vizibili şi în mass-media. Preşedintele CA, Dragoş Vicol, a propus direct ca pe lista "must carry" sau care trebuie retransmise obligatoriu de toţi operatorii de cablu din ţara noastră să fie şi Accent TV, post de televiziune afiliat PSRM şi controlat de şeful statului Igor Dodon. Mai mult, consiliul a stabilit şi ordinea în grilă a posturilor de televiziune. Asta deşi legislaţia interzice orice fel de ingerinţe.

În lista posturilor obligatorii pentru cablişti, membrii Consiliului Audiovizualului au inclus 12 canale de televiziune, conform criteriilor ce ţin de fortificarea produsului autohton sau local, limba de difuzare sau ţinând cont de programele audiovizuale pentru copiii şi de ştiri. Consiliul nu a luat în calcul şi cota de audienţă a posturilor TV. Astfel, lista este deschisă, aşa cum prevede Codul Audiovizualului, de posturile publice Moldova 1 şi Moldova 2. Imediat după aceste două posturi naţionale, pe locul trei în grilă, apare, la propunerea preşedintelui Consiliului, Dragoş Vicol, postul afiliat PSRM şi controlat de Igor Dodon - Accent TV, care are un rating infim şi care s-a retras din măsurătorile de audienţă. Pe primele locuri a fost plasat şi un alt canal urmărit de socialişti şi simpatizanţii lor - NTV Moldova. Unele posturi naţionale, cu maximă audienţă, au ajuns la coada listei "must carry", iar altele nici măcar nu au fost incluse.



Iniţial, Accent TV nu se regăsea în lista posturilor pe care cabliştii trebuie să le retransmită obligatoriu. În şedinţa publică a CA din 5 august, membrii Consiliului au aflat că lista aprobată anterior, în cadrul unei şedinţe interne, a fost modificată. Preşedintele CA, Dragoş Vicol, a recunoscut că el a fost cel care a insistat ca Accent TV să fie inclus pe listă, în locul singurului post TV de ştiri, care are acoperire naţională şi este urmărit de un număr mare de telespectatori, - Publika TV. Acest fapt a stârnit nedumerirea unor membri ai Consiliului.



"În şedinţa internă, noi am discutat anumite posturi de televiziune şi eu aici văd o listă un pic diferită. Pentru că noi, când am propus, Accent TV nu figura în listă, era Publika TV. Aşa noi am coordonat în şedinţa internă", a declarat Veronica Cojocaru, membru al Consiliului Audiovizualului.



"Eu am făcut această propunere. Este un proiect de decizie, putem să revenim. Noi oricum, pentru a respecta echilibrul, o să supun fiecare post votului", a menționat Dragoș Vicol, preşedintele Consiliului Audiovizualului.



La şedinţa din 5 august, Dragoş Vicol nu a spus conform căror criterii a fost inclus Accent TV pe lista posturilor "must carry", care trebuie să se regăsească obligatoriu grila operatorilor de cablu.



"Din punctul meu de vedere, Accent TV este o tribună, care are un anumit public, care interesat ca acest pot de televiziune să apară în lista "must carry". Aceasta este opinia mea personală", a spus Dragoș Vicol, preşedintele Consiliului Audiovizualului.



În final, pentru includerea Accent TV în această listă au votat, pe lângă Dragoş Vicol, alţi patru membri ai CA, iar doi au votat împotrivă. Mai mult, membrii Consiliului Audiovizualului au propus ca posturile TV să fie aranjate în grilă în ordine alfabetică. Asta deşi, potrivit articolului 55 al Codului serviciilor media audiovizuale, aste interzisă orice imixtiune în modalitatea de poziţionare a serviciilor de televiziune în oferta de servicii media audiovizuale retransmise.



"Ne întrebau foarte mulţi distribuitori de servicii, care ar trebui să fie această ordine, să le pună în funcţie de anumite criterii şi atunci noi am venit cu această recomandare de care se poate ţine cont, de care se poate nu ţine cont, dar nouă ni se pare că este corect să se aleagă ordinea alfabetică, fiindcă, în caz contrar, iar vom fi acuzaţi de faptul că am preferat noi să recomandăm un anumit post în defavoarea altuia", a zis Dragoș Vicol, preşedintele Consiliului Audiovizualului.



Este pentru prima oară când Consiliului Audiovizualuluii elaborează lista "must carry" sau care trebuie retransmise obligatoriu de toţi operatorii de cablu din ţara noastră. Este de menţionat faptul că acţiunile CA vin în contextul în care, în ultima perioadă, guvernarea PSRM-ACUM a făcut mai multe presiuni asupra membrilor instituţiei. La sfârşitul lunii iulie, premierul Maia Sandu, a dat buzna la şedinţa Consiliului Audiovizualului, unde a cerut membrilor CA demisia incorpore. Totodată, deputaţii din Comisia Cultură a Parlamentului au propus legislativului demiterea membrilor CA.

Codul serviciilor media audiovizuale prevede, însă, că, pe durata mandatului, membrii instituţiei sunt inamovibili, adică nu pot fi destituiți din funcţie. Cu toate acestea, mai mulţi deputaţi din blocul ACUM au declarat acum câteva zile că că printre priorităţile sesiunii parlamentare de toamnă vor fi demiterile în mai multe instituţii ale statului, inclusiv în cadrul Consiliului Audiovizualului, după ce va fi modificată legislaţia care va permite acest lucru.