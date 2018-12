Poliţistul din raionul Taraclia, care a salvat de la înec două persoane, decorat cu medalie

Poliţistul din satul Cairaclia, raionul Taraclia, care a salvat de la înec două persoane a fost decorat cu medalie de superiori. Conducerea Inspectoratului i-a mulţumit bărbatului pentru dedicaţie şi pentru faptul că a sărit în ajutorul cetăţenilor, chiar dacă era în concediu.

Ivan Cebanov este sectorist la Cairaclia de trei ani. Acum câteva zile, în timp ce se afla în concediu, poliţistul a fost sunat de un consătean care i-a cerut ajutorul. Bărbatul i-a spus că fosta sa iubită ameninţă că se aruncă în iaz.



"La început nu am crezut-o, iar apoi femeia m-a sunat încă o dată. Am auzit în telefon lătratul câinilor de la iaz. Atunci am crezut-o şi într-o fugă am venit aici, iar pe drum am sunat sectoristul", a spus Serghei Nichifor, victimă.



Femeia de 31 de ani s-a aruncat în lac, iar bărbatul, care este paznic la un iaz din apropiere, a sărit să o salveze până la venirea poliţistului. Întrucât apa era foarte rece, el a fost la un de moarte.



"Poliţistul de sector m-a ajutat să o scoatem la malul iazului, o ţineam ambii de mâini, în câteva secunde am ajuns la mal. Apa era aşa cam până la umeri, poate şi mai mult", a explicat Serghei Nichifor, victimă.



Poliţistul a reacţionat fără ezitare la apelul consăteanului.



"Oricine ar fi putut să fie în locul acestor persoane. Am intrat în apă pentru a-i ajuta. Cred că oricine altcineva proceda la fel, dacă era în locul meu", a specificat Ivan Cebanov, poliţist.



După ce le-a scos din apă, poliţistul le-a dus pe cele două victime acasă la sora lui, care este asistentă medicală.



"Victimelor le-am dat haine de schimb şi ceai fierbinte pentru a se încălzi. Apoi am aşteptat ambulanţa", a menţionat Tatiana Cebanov, asistentă medicală.



Pentru gestul ei, şi sora poliţistului a primit o distincţie din partea conducerii inspectoratului. Colegii lui Ivan Cebanov au doar cuvinte de laudă la adresa poliţistului de sector.



"Are un caracter liniştit şi este disciplinat. De când lucrează la noi niciodată nu a a avut încălcări. În situaţii excepţionale, mereu ia decizii bune", a punctat Cechir Vladimir, şef adjunct al IP Taraclia.



Femeia care a ameninţat că-şi va pune capăt zilelor are şase copii. Ea se află acum sub supravegherea autorităţilor.