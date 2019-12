Poliţiştii supraponderali din Mexic, puşi să slăbească. Ce îi ajută să scape de kilogramele în plus

captura video

Poliţiştii supraponderali şi obezi din Mexic au fost puşi să slăbească. Autorităţile au implementat un program la nivel naţional, în cadrul căruia ofiţerii forţelor de ordine fac antrenamente şi ţin un regim alimentar special, care să-i ajute să scape de kilogramele în plus şi să fie mai mobili în timpul operaţiunilor de serviciu. În capitala Ciudad de Mexico, lupta cu grăsimea a şi început. Mai mulţi poliţişti au fost filmaţi în timp ce fac exerciţii. Şiroaiele de transpiraţie le acoperă faţa şi le pătează tricourile.



"Obezitatea este o problemă a întregii societăţi, nu doar a poliţiştilor. Deja avem rezultate. Obiectivul nostru este să ajutăm la schimbarea obiceiurilor, astfel încât să eradicăm problema", a spus instructorul, Javier Ramirez.



Pentru a fi motivaţi să participe la programul "O poliţie sănătoasă", ofiţerii încasează prime lunare în valoare de 50 de dolari. Provocarea a fost acceptată de 83 de mii de poliţişti din capitala mexicană din cei aproximativ o sută de mii.



"În prima lună de regim a fost dificil atât din punct de vedere moral, cât şi fizic, dar treptat, am început să ţinem cure de slăbire şi să ne îmbunătăţim condiţia fizică."



"Sunt mai binedispusă. Nu mai am acea stare continuă de oboseală şi somnolenţă. Viaţa mea şi a familiei mele s-a schimbat, pentru că mă alimentez corect."



În Mexic, aproximativ 75 la sută dintre adulţi sunt supraponderali sau obezi. Excesul de grăsime provoacă şi boli grave. În 2018, circa 8,6 milioane de oameni au fost diagnosticaţi cu diabet, în timp ce alţi 15 milioane au hipertensiune.

