Poliţiştii devin tot mai integri: În 2018, oamenii legii au denunţat aproape 70 de cazuri de tentativă de mită

Poliţiştii devin tot mai integri. Asta demonstrează şi datele statistice prezentate de Inspectoratul general de Poliţie, care arată că în 2018, oamenii legii au denunţat aproape 70 de cazuri de tentativă de mită. Cu peste 50 de cazuri mai mult decât în 2017. Pentru a motiva şi ceilalţi angajaţi ai poliţiei să ţină piept provocărilor, IGP a lansat o campanie de sensibilizare "Nu acceptăm corupţia în Poliţie".

Valerii Neagu activează în poliţie de aproape 12 ani. Inspectorul de patrulare spune că cea mai mare sumă care i-a fost propusă de un conducător auto în schimbul distrugerii procesului verbal a fost de o mie de euro.

Cazul a avut loc în vara anului trecut. Atunci, şoferul a fost stopat de oamenii legii deoarece circula haotic. Mai mult, bărbatul se afla în stare avansată de ebrietate, iar pentru a scăpa de pedeapsă i-a propus inspectorului suma imensă de bani.



"Eu l-am prevenit că ceea ce face este ilegal în afară de pedeapsa care o va avea pentru că a condus mijloc de transport în stare de ebrietate. Atunci eu am decis să trebuie de anunţat CNA. Apoi persoana a fost trasă la răspundere", a spus inspectorul de patrulare, Valerii Neagu.



Şi Vitalie Curărari spune că a fost provocat de câteva ori să ia mită de la cetăţeni. Un caz care l-a marcat pe poliţist a fost atunci când un şofer de camion, care nu avea acte pentru mărfurile care le transporta, i-a propus şpagă în valoare de două mii lei pentru a scăpa de pedeapsă.



"Am prevenit persoana referitor la faptul că este pedepsită conform legislaţiei în vigoare, persoana a insistat în continuare. Am depus actele şi raportul necesar conducerii superioare şi persoana a fost reţinută în flagrant. Este important ca să fii integru dacă doreşti să dormi liniştit", a spus ofiţerul de investigaţie, Vitalie Curări.



Potrivit şefului Inspectoratului General al Poliţie, rolul campaniei este de a informa atât cetăţenii, cât şi poliţiştii că darea sau luarea de mită este o infracţiune şi se pedepseşte cu ani grei de puşcărie.



"Campania se va desfăşura în 3 etape, care vor include instruirea angajaţilor poliţiei, vom lansa un concurs pe care împreună cu societatea civilă cum putem preveni cazurile de corupţie. Urmează să desfăşurăm multiple activităţi informative pentru cetăţenii din toate localităţile ţării ", a spus şeful Inspectoratului General al Poliţiei, Alexandru Pînzari.



"Nu se tolerează corupţia în rândul angajaţilor în poliţie. Îndemnăm pe tot efectivul IGP la o atitudine conştiincioasă. Integritatea trebuie să fie o trăsătură a fiecărei persoane în parte", a spus şeful Direcţiei inspectare efectiv al IGP, Eugeniu Piterschi.



Campania de sensibilizare şi informare „NU acceptăm corupția în Poliție!" se va desfăşura pe întreg teritoriul ţării timp de un an. Anul trecut au fost pornite 68 de dosare penale pe faptul corupţiei, în rândul poliţiştilor.