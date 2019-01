Polițiștii de frontieră, mai buni de sărbători. Patru familii defavorizate din Leuşeni au primit alimente, produse de igienă şi jucării

Poliţiştii de frontieră au avut o misiune mai specială de sărbători. Patru familii defavorizate din Leuşeni au primit alimente, produse de igienă şi jucării.

Printre cei ajutaţi a fost şi familia Moldovan, care a trecut printr-o tragedie anul trecut. În iulie, căruţa în care se aflau părinţii şi cei doi copii a fost lovită de o maşină. Fetiţa de cinci ani a murit pe loc, iar băieţelul a scăpat ca prin minune.



Mama copiilor nu poate uita coşmarul din acea zi de vară, dar şi-a găsit puteri să meargă mai departe.



"Cu toate că Dumnezeu pe Gabriela mi-a luat-o, dar în viitor o să mai avem un.. . Sunteţi însărcinată? Sigur. "



Darurile primite de la poliţia de frontieră le vor fi de mare ajutor.



"Sigur că o să ne ajute, pentru că acum ştiţi cum, mă rog... eu nici până la moment şi nici înainte de accident oricum nu lucram că am fost cu copii acasă. Lucra soţul, Saşa, dar acum şi la dânsul e cam greu că are mâna ruptă, mâna s-a prins dar acolo nu s-a pus în regulă la operaţie", a spus Victoria Moldovan.



Bucurie fără margini este şi în familia Mişcoi, în care cresc doi băieţi gemeni şi o fată. Singurul venit în casă este pensia de invaliditate a femeii.



" - Noi Poliţia de Frontieră am venit la dmvs, la copilaşi să vă aducem o bucurie şi să fim alături de dmvs

- Mulţumim frumos. De asemenea sărbători fericite. "



"Este tare necesar pentru noi, pentru că noi procurăm cât de puţin pentru copii. Dar totuşi, cadourile sunt utile pentru noi, pentru mai mult timp", a spus Angela Mișcoi.



Şi în familia Jug masa de sărbătoare pentru Crăciunul pe stil vechi va fi mai bogată.



"Noi suntem foarte mulţumiţi suntem, pentru că nu este posibilitatea. O să fie necesar toate legumele, toate fructele", a spus Vladimir Jug.



Cea mai mare bucurie a fost în ochii copiilor.



"Vreau să am demult aşa o păpuşă. Noi vom mânca dulciurile împreună cu frăţiorii."



" Vă mulţumesc frumos de toate darurile."



Comisarul principal de la Poliţia de Frontieră Leuşeni spune că, alături de colegii săi, a vrut să aducă puţină magie de sărbători în aceste familii.



"Ne-am gândit să venim cu un gest foarte frumos să le aducem zâmbetul în casa copiilor şi a familiilor care au nevoie de susţinerea nu numai a noastră dar şi a tuturor cetăţenilor în ajun de Crăciun pe stil vechi", a spus comisarul principal al Poliţiei de Frontieră Leuşeni, Ruslan Darie.