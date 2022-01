Poliţiştii au efectuat razii în localurile din Capitală. Ce au depistat oamenii legii

Unele localuri din Capitală continuă să încalce regulile impuse în pandemie. Asta au depistat polițiștii în urma unor verificări inopinate.”- Voi acum lucrați în regim de restaurant.- Noi și suntem restaurant.- Nu, voi sunteți, dar noaptea se transformă în ring de dans.- Noi permitem să dansăm. ”Nu se respectă nici obligativitatea de a verifica prezența certificatelor COVID. Dincolo de asta, oamenii legii au surprins și câteva persoane care fumau în interiorul unui restaurant.”- Voi astăzi considerați că aveți vreo încălcare?- La momentul dat nu. Faptul că persoana fumează țigară în încăpere, asta cei? Asta e noutate?- Ok, am înțeles.- Și persoană la intrare nu aveți care să verifice. Asta e o regulă impusă de CNESP. - Da eu sunt, pur și simplu am venit să iau geanta.”Administratorii localurilor au dat asigurări că se vor conforma măsurilor epidemiologice.”Deci, lucrăm de la 19:00 până la 22:00, iar oaspeții trebuie să fie cu certificatele de vaccinare sau test. Dacă nu, ei nu intră în local.””Sunt unii oaspeți, chiar și dumneavoastră să vă duceți în local și nu o să vă fie plăcut să vă zică ”hai ridică-te și dute”. La lume îi este indiferent de lege. Ei se bazează că am venit la tine și am cheltuit o sumă oarecare.”Oamenii legii anunță că vor intensifica raziile, iar de săptămâna viitoare ar putea aplica și amenzi.”Noi, astăzi poliția am mers masiv și am preîntâmpinat, o mai facem și în acest weekend, ne abținem de la sancționări. Purtăm un dialog proactiv. În contextul în care de săptămâna viitoare o să vedem abateri de la normă. Persoanele fizice, agenții economici care pun mai presus profitul personal, vor fi sancționați.”, a declarat , Daniel Mazepa, reprezentant INSP.Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică a decis că, începând de sâmbătă, localurile de agrement vor activeze până la ora 22:00. Agenții economici care nu se vor conforma riscă amendă de până la 35 de mii de lei, iar dacă vor încălca repetat - 75 de mii de lei. Și petrecăreții vor fi nevoiți să scoată din buzunare până la cinci mii de lei.