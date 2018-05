Polițiști filmați în timp ce băteau o femeie pe plajă. A fost deschisă o anchetă (VIDEO)

Imaginile cu trei polițiști filmați în timp ce băteau o femeie pe o plajă din New Jersey pentru că s-a opus arestării au devenit virale, iar conducerea poliției din acest stat a deschis o investigație pentru a stabili condițiile în care s-a produs incidentul, scrie BBC News, citează libertatea.ro.

Filmulețul, postat pe rețelele de socializare, sâmbătă, arată trei ofițeri din Departamentul de Poliție Wildwood care încearcă să o rețină pe Emily Weinman, o tânără de 20 de ani care fusese acuzată de posesie ilegală de alcool pe plajă.

Incidentul a avut loc pe o plajă în weekend-ul de Memorial Day din SUA. Tânăra, îmbrăcată în costum de baie negru și o pereche de pantaloni scurți albi, poate fi văzută cum se luptă pentru a nu le permite polițiștilor să o încătușeze. Unul dintre aceștia ajunge deasupra ei încercând să o imobilizeze, iar la un moment dat o lovește de mai multe ori cu pumnii în cap.

Martorii oculari pot fi auziți cum îi spun tinerei din Philadelphia să nu se mai opună polițiștilor, îngrijorați fiind că ar putea fi rănită de aceștia.

Emily Weinman a fost arestată și acuzată de deținerea de alcool pe plajă, a transmis poliția. De asemenea, ei i s-au adus acuzații de opunerea la arestare și ultraj asupra unui polițist, a transmis poliția din New Jersey.

Nici polițiștii nu au scăpat ușor, doi dintre aceștia au fost suspendați până la încheierea anchetei interne privind comportamentul lor de pe plajă.

I was sleeping on the beach and I woke up to this.. i can’t believe it.. pic.twitter.com/UJE5Sy7E4G