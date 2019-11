POLIŢIST CU SUFLET MARE. Un moldovean stabilit în SUA, ajută oamenii străzii

Embed:

Un moldovean stabilit în Washington, Statele Unite, unde lucrează ca poliţist, se ocupă şi de oamenii străzii pe care îi ajută şi le cumpără mâncare.



Iaroslav Sandu a plecat în Statele Unite cu familia, când era adolescent. A învăţat acolo, şi-a făcut prieteni şi s-a integrat rapid în societate.



"Eu am venit în Statele Unite în 21 februarie 2002. Aveam 13 ani. Am ajuns să lucrez în poliţie când aveam 21 de ani. Am început să lucrez la închisoare", a spus poliţistul, Iaroslav Sandu.



Într-o seară ploioasă şi rece, proprietarul unui restaurant a sunat la poliţie să anunţe că un boschetar a intrat de mai bine de o oră în local ca să se încălzească şi că refuză să iasă. Iaroslav a fost trimis să intervină. I-a cumpărat bărbatului mâncare şi l-a lăsat să plece.



Poliţistul a explicat că a făcut acest gest pentru că provine dintr-o ţară săracă şi pentru că nu vrea să vadă oameni care să sufere de foame. Într-un interviu oferit postului nostru de televiziune, Iaroslav ne-a spus cu modestie că gestul său e doar un mic ajutor pentru oamenii străzii.



"Cumpărăm şi îmbrăcăminte. Îi trimitem la un hotel să facă un duş, să doarmă, ca să nu doarmă pe stradă. Nu numai mâncare, noi mai multe cumpărăm din banii noştri, pe care îi primim ca poliţişti. Că am cumpărat eu mâncare, un gest mic a fost", a menţionat poliţistul.



A ajuns să lucreze într-o secţie de poliţie după 5 ani în care a fost gardian de închisoare. Noul loc de muncă este pe cât de palpitant, pe atât de solicitant. Chiar în timpul interviului telefonic, Iaroslav a fost anunţat despre un schimb de focuri şi a fost trimis să intervină.



De când a plecat în Statele Unite, Iaroslav nu a mai revenit în Moldova. Îl mai leagă de ţară doar amintirile şi limba româna.



"În Moldova nu am fost niciodată. Nu am pe nimeni acolo. La mine toţi, bunicii, familia toată îmi este aici", a adăugat acesta.



Iaroslav este căsătorit de zece ani cu o moldoveancă pe care a cunoscut-o în Statele Unite.