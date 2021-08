Politicienii din Moldova au depus flori la monumentul Maica Îndurerată şi monumentul Ştefan cel Mare din Capitală (FOTO)

De dimineaţă, preşedintele, premierul şi şeful legislativului au depus flori la monumentul "Maica Îndurerată" din Capitală. Oficialii nu au oferit declaraţii pentru presă, iar activităţile protocolare au durat doar câteva minute.La ceremonie au fost prezenţi zeci de veterani de război veniţi să comemoreze camarazii căzuţi pentru independenţa Republicii Moldova."Eu am luptat în Transnistria, mi-am dat datoria ca om militar, colonel. Am făcut tot posibilul ca ziua de astăzi să fie aşa cum este, oamenii să fie mai fericiţi. Cred că acuma vor fi schimbări foarte mari."Depuneri de flori au fost şi la monumentul lui Ştefan cel Mare. Primarul Capitalei, Ion Ceban, a declarat că îşi doreşte o ţară mai prosperă."La mulţi ani Republica Moldova. Vreau ca această ţară să se dezvolte, iar acest lucru depinde de fiecare dintre noi. Este important să conştientizăm că nu doar trebuie să cerem, dar şi să contribuim fiecare."A mai depus flori şi fostul premier Ion Chicu.Iar preşedintele demisionar al Platformei DA, Andrei Năstase, a venit în centrul Capitalei alături de colegi.Nu au lipsit incidentele de la manifestaţiile dedicate Zilei Independenţei. Această femeie, susţinătoare a Platformei DA, a recitat o poezie în faţa monumentului lui Ştefan cel Mare cu voce tare, aproape ţipând."Cu o cruce de aramă şi o sabie năzdrăvană i-ai gonit în altă vamă. Şi de aceea eşti, Ştefane, tu pe plaiul cel Moldav şi în biserici obosite un preot cinstit."Un veteran al războiului de la Nistru a trecut de partea cealaltă a gardului amplasat de-a lungul bulevardului Ştefan cel Mare, dar la scurt timp a fost luat pe sus de forţele de ordine."Eu am dreptul aici, eu am dreptul. Am dreptul aici, am dreptul aici."Iar o femeie a avut nevoie de ajutorul medicilor de pe ambulanţă, pentru că i s-a făcut rău în timpul manifestaţiilor.