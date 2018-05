Poliţia vânează părinţii iresponsabili! S-AU MĂRIT AMENZILE pentru şoferii care nu transportă copiii în scaune auto

foto: auto-bild.ro

Amenzi mai mari pentru şoferii care nu transportă copiii în scaune auto. Potrivit Inspectoratului Naţional de Patrulare anul trecut peste o sută de copii au ajuns cu traumatisme la spital din motiv ce nu erau echipaţi corespunzător în maşină. Recent, Guvernul a aprobat sancţiuni mai mari în contextul dat, iar aceste modificări trebuie să treacă şi de Parlament.



După ce Guvernul a aprobat noile modificări la Codul Contravenţional poliţia a iniţiat şi razii în capitală să vadă cum şoferii respectă Regulamentului circulaţiei rutiere.



"Scaunul îl deţineţi pentru el? Da este în portbagaj. Ştiţi că e încălcare, mai ales să ţineţi copilul în faţă? Ştim"



După două ore în care oamenii legii au făcut razii prin capitală, cel puţin cinci şoferi au fost identificaţi că-și transportă micuții fără scaun special. Acest bărbat spune că şi-a aşezat fiul pe bancheta din faţă din motiv că şi-a scos pentru prima dată celălalt copilaş la plimbare.



" Avem este în portbagaj. Avem altul micuţ în spate şi am eliberat locul pentru el. Acuş punem şi fotoliu."



Şi alţi şoferi au fost prinşi fără scaune auto şi fără centura cuplată.



"Nu îl am. Am să-l procur, am să mă stărui să îl procur. Nu am avut aşa ocazie să-i primblu. Aceştia sunt nepoţeii îi aduc de la ţară."



"Acolo nu e loc pentru a pune copiilor acest scăunel, deoarece acolo stau şi maturii."



Iar alţi şoferi spun că au grijă de siguranţa propriilor copii şi mereu îi aşează în scaunul auto când se pornesc undeva.



"Pentru protejarea viitorului."



"Ţinem la siguranţa copilului. Asta e cel mai important. Îl pun în scăunel dar în momentul în care mă opresc el deja simte că trebuie să ieşim şi coboară din scăunel. "



Potrivit unui proiect de modificare şi completare a Codului contravenţional, aprobat de Guvern conducătorii auto care nu vor fixa copii în scaunele auto vor risca amenzi de la 600 până la 1.200 de lei, dar și două puncte de penalizare. Până acum şoferii primeau o amendă de la 300 până la 600 de lei şi trei puncte de penalizare. Amenzile sunt aplicate atât şoferilor care au scaun auto pentru copil dar nu îl fixează cât şi pentru cei care nu îl au.



"Este o modificare binevenită. Copii în mare parte sunt lăsaţi în voia sorţii pe bancheta din spate fără a fi transportaţi în conformitate cu acele reguli de transportare, în scăunaş pentru copil sau pe o pernă înălţătoare care permite aplicarea centurii de siguranţă cu care este dotat autovehicolul", a spus Pavel Apostol, șeful serviciului InfoTrafic.



În prezent, legea prevede că scaunul special în mașină este obligatoriu până la vârsta de 12 ani ai copilului. Potrivit statisticilor pentru anul trecut, din cei este 100 de copii care au fost implicați în accidente rutiere, trei şi-au pierdut viaţa.