Poliţia s-a "înnoit" cu 52 de automobile noi, dotate cu sisteme inovative de monitorizare (FOTOREPORT)

Poliţia s-a "înnoit" cu 52 de automobile noi. Maşinile au fost achiziţionate în cadrul programului "Suport Bugetar pentru Reforma Poliției” şi repartizate inspectoratelor de poliţie din ţară.Potrivit ministrului de interne, Pavel Voicu, noile maşini vor spori eficienţa serviciilor poliţiei."Atunci când am făcut caietul de sarcini am reieșit din necesităţile pe care le au cetăţenii anume ţinând cont de relieful care este în Republica Moldova. Am considerat că un mijloc de transport de teren care să permită în toate localităţile, pe deal, văi, pe timp de ploaie de zăpadă să reuşim până la 15 minute să reacţionăm la solicitările cetăţenilor ", a declarat Pavel Voicu."Da cauciucuri de iarnă care intră în set, sunt şi alte echipamente aţi văzut la colegii mei au fost demonstrate, acele conuri pentru marcarea locului în cazul unui eventual accident, acea lentă cu inscripţia stop poliţia, pentru delimitarea zonei accidentului rutier, pentru că aceste unităţi de transport o să fie implicate la reacționarea operativă", a declarat seful Secției INSP, Pavel Apostol.De asemenea, în interiorul automobilelor au fost instalate mecanisme de protecţie pentru o mai mare siguranţă în timpul serviciului."Este dotată cum am zis, repartizată în două compartimente, dispozitivul dat de protecţie este amplasat pentru asigurarea securităţii poliţiei, pentru asigurarea securităţii pentru persoanelor care sunt escortate, când persoana devine agresivă şi prin surprindere atacă şoferul sau colegul în timpul deplasării iarăşi este pericol."