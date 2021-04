Poliția disciplinează conducătorii auto. Zeci de șoferi au fost amendați din cauza că nu cedează trecerea pietonilor

17 persoane și-au pierdut viața, iar alte 195 au fost rănite, de la începutul anului, pe trecerile de pietoni din Capitală. Cele mai multe accidente s-au produs din vina conducătorilor auto care nu le-au acordat prioritate. Pentru a preveni eventualele tragedii și a-i disciplina pe șoferi, polițiștii desfășoară operațiunea specială "Pietonul".”110 pe dreapta vă rog! 110 pe dreapta, vă rog!”În doar două ore, pe strada Calea Ieșilor din Capitală, zeci de șoferi au fost trași pe dreapta, iar unii s-au ales și cu amenzi.” - Pietonul era pe zebră și dumneavoastră ați mers peste el.- Păi cum? Trebuie să mă opresc?- Trebuie să vă opriți și să cedați trecerea.”Acest conducător auto a fost la un pas să lovească un pieton. Deşi a încercat să-şi justifice încălcarea, el a fost amendat."- Că pietonul nu era pe zebră.- Păi este înregistrări video când dumneavoastră ați trecut când pietonul de era."Și acest șofer a încercat să se justifice în fața oamenilor legii.”- Doamna se deplasa pe trecerea de pietoni, iar dumneavoastră nu ați cedat trecerea.- Am cedat.- Este video fixat.”El s-a arătat deranjat că este filmat.” - Din ce motiv nu ați acordat prioritate pietonilor?- Dați-mi vă rog voie să vorbesc cu domnul.- Se întâmplă des ca să nu acordați?- Nu se întâmplă niciodată. Vă rog mult."Cu un proces verbal s-a ales și un motociclist grăbit.”- Semaforul la moment nu activează și dacă nu funcționează are prioritate marcajul rutier.- Eu nu am știut că el nu lucrează. Am văzut galben. Nu am reușit să văd.”Unii șoferi și-au cerut scuze și au dat asigurări că nu vor mai admite astfel de încălcări.”- Nu, nici nu am observat. Nu intenționat. Nici nu știu de unde s-a luat.” - Eu nu am observat sincer. "Iar pietonii spun că se asigură când traversează strada.”Mă uit în dreapta, în stânga. Mă uit la semafor dacă e verde. Trec pe zebră. Nu vreau să pun în pericol viața copilului și a mea."”Ne uităm pentru că se pot întâmpla multe.”Operaţiunea poliţiştilor se va desfășura timp de o lună. Pe parcursul zilei de vineri, peste 40 de șoferi au fost trași pe dreapta, iar zece dintre ei s-au ales cu amenzi.”Rata de încălcare este foarte mare. Odată în cinci minute cineva încalcă. Cei care au încălcat obraznic, adică au mers cu automobilul la 30 de centimetri, la jumătate de metru de pietoni cu risc vădit de a produce un accident, acolo deja nu mai merge preîntîmpinare, am întocmit proces verbal.”De la începutul anului s-au produs peste 200 de accidente rutiere cu implicarea pietonilor. Șoferii care nu le acordă prioritate riscă până la 1500 de lei amendă și patru puncte de penalizare.