Poliţia din Moldova se bucură de tot mai multă încredere în rândul cetăţenilor. Ce spun locuitorii Capitalei şi oamenii care locuiesc în sate

Poliţia din Moldova se bucură de tot mai multă încredere în rândul cetăţenilor. O confirmă un sondaj de opinie făcut public astăzi de IGP. Studiul atestă că peste 11 la sută dintre persoanele intervievate sunt foarte satisfăcute de prestaţia oamenilor legii, în timp ce aproape 50 la sută au spus că sunt destul de satisfăcuţi.

Întrebaţi de ce ar trebui să se preocupe poliţia în primul rând, cei mai mulţi, mai exact 53 la sută, au răspuns că de oamenii beţi care umblă pe drumuri, dar şi să-i pedepsească mai dur pe şoferii care încalcă regulile de circulaţie, inclusiv cei care urcă în stare de ebrietate la volan. Alţi peste 41 la sută s-au arătat deranjaţi de numărul mare de câini fără stăpân, iar 39 la sută sunt îngrijoraţi de furturile din gospodării.

Pe de altă parte, sondajul arată că mai bine de 45 de procente din cei chestionaţi nu-şi cunosc poliţistul de sector, iar la întrebarea dacă ştiu ce înseamnă poliţia comunitară, doar în jur de 20 la sută au dat răspuns pozitiv.

Faptul că poliţia se bucură de mai multă încredere printre cetăţeni este confirmat atât de locuitorii Capitalei, cât şi de oamenii care locuiesc în sate:



"Am auzit o întâmplare de la noi din sat. Era un băiat, i-au furat mobilul şi banii, şi i-a dat foc. Şi poliţia a descoperit. Trei puştani erau. Aşa că eu am încredere în poliţie".



"Mi-au furat mobilul şi l-au găsit. Lucrează".



"Se isprăvesc bine. La toate sunt bravo".



"- Aveţi încredere în ei?

- Avem. Este oleacă de ordine".



Şeful Inspectoratului General al Poliţiei, Alexandru Pânzari susţine că cifrele sunt îmbucurătoare, dar încă mai sunt multe lucruri de făcut pentru ca cetăţenii să se simtă în deplină siguranţă.



"Am fost în multe ţări democratice, dezvoltate, unde cifrele stau mai rău la acest capitol şi sunt mândru de aceasta. Pe de altă parte sunt şi unele chestiuni, unde avem de lucru. Vom studia foarte bine această informaţie, care a fost prezentată şi ne vom planifica nişte măsuri, ca să intervenim, unde este loc de mai bine", a precizat Alexandru Pânzari.



Cercetarea sociologică a fost efectuată în decembrie 2017 de compania CBS AXA, pe un eşantion de 1,120 de persoane. Marja de eroare este de 3,1 la sută.