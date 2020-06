Poliţia din Israel a arestat un suspect după ameninţările online primite de premierul Benjamin Netanyahu

Poliţia israeliană a arestat un suspect în urma ameninţărilor lansate de acesta pe reţelele de socializare online la adresa premierului Benjamin Netanyahu, au anunţat marţi autorităţile israeliene, transmite dpa.Departamentul poliţiei israeliene însărcinat cu combaterea ameninţărilor cibernetice l-a identificat pe suspect drept un tânăr de 21 de ani din nordul Israelului. Potrivit site-ului de ştiri ynet, suspectul este un soldat israelian.Bărbatul urma să compară marţi în faţa unui tribunal din centrul Israelului.''În urmă cu câteva zile am formulat o plângere la poliţie despre o serie de ameninţări cu moartea la adresa mea şi a familiei mele'', a scris luni pe Twitter şeful executivului israelian.''Astăzi, spre regretul meu, am fost nevoit să fac o altă plângere contra unei persoane vrednice de dispreţ care a detaliat modul în care intenţionează să ne omoare pe mine şi pe familia mea'', a adăugat Netanyahu, care a ataşat şi captura de ecran cu ameninţarea contra lui.Captura include sugestia ca membrii familiei Netanyahu să fie decapitaţi, iar corpurile lor să fie atârnate de balconul reşedinţei din Ierusalim a prim-ministrului israelian.În luna mai, poliţia a anunţat că Yair Netanyahu, fiul premierului israelian, a depus la poliţie plângeri privind ameninţări şi incitări contra sa, scrie agerpres.ro. Benjamin Netanyahu a făcut în ultimele săptămâni obiectul unor demonstraţii atât pentru, cât şi împotriva sa, în contextul începerii procesului de corupţie contra lui. Netanyahu a devenit astfel primul premier din istoria ţării sale care este adus în faţa completului de judecată.Benjamin Netanyahu, care este cel mai longeviv prim-ministru al Israelului, a fost pus sub acuzare oficial pentru mită, fraudă şi trafic de influenţă în luna ianuarie.În urma a trei alegeri generale desfăşurate în mai puţin de 12 luni, Netanyahu a depus în luna mai jurământul în calitate de premier, el conducând un guvern de coaliţie format din partidul său, Likud, şi Alianţa Albastru şi Alb, a fostului său rival politic Benny Gantz.