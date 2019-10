Poliţia despre copila dispărută din Străşeni: Fata răspundea doar prin da sau nu şi era foarte speriată

Clipe de coşmar pentru o fetiţă de nouă ani din oraşul Străşeni. Copila a ieșit aseară, în jurul orei 17:00, la magazin din apropierea Gării Auto să cumpere pâine și nu s-a mai întors. În drum spre casă aceasta a căzut într-o groapă, din care nu a mai putut ieşi. Părinții și rudele fetei au alertat poliția și au postat un anunț pe o rețea de socializare. Fetiţa a fost găsită abia peste cinci ore de când au fost pornite căutările. Din fericire, aceasta s-a ales doar cu o sperietură.

Groapa în care a căzut fetiţa se află la doar câţiva zeci de metri distanţă de Auto Gară, chiar şi aşa strigătele disperate ale copilei nu au fost auzite de nimeni. Oameni din preajmă spun că nici măcar nu ştiau de această groapă, iar astăzi ea a fost acoperită cu un bolovan.



Şeful sectorului de Poliţie din Străşeni a fost cel care a depistat locul unde a căzut fetiţa. Acesta a observat în secvenţele video de pe cameră de supraveghere instalată în apropierea Gării cum copila se întorcea de la magazin, iar la un moment dat a dispărut.



"Eu am ieşit şi fix în locul unde a cotit fetiţa am observat că este un loc liber părăsit. Am aprins lanterna de la telefon şi am observat în faţa mea la distanţa de un metru o lăsătură de pământ astupată cu un sac de culoare neagră. Am dat cu lumina în groapa ceea şi am observat fetiţa", a spus şeful sectorului de Poliţie Nr 1, Străşeni, Grigore Pavlenco.



Ofițerul spune că atunci când fetiţa a fost găsită aceasta răspundea doar prin da sau nu şi era foarte speriată.



"Ionela ne-a comunicat că totul e normal şi cu ajutorul colegilor am scos-o. Pe urmă am dus-o la mama, care era în biroul directorului de la Auto gară. "



Oamenii din localitate au rămas şocaţi de cele întâmplate.



"Bine că a dat poliţia de dânsa. Am înțeles că e vie fata. Da dacă o găsea moartă. Trebuie de făcut reparație, de astupat. Nepoțelul îmi vine de la şcoală şi când am auzit de cazul acesta mă tem. "



"Eu cred că nimeni nu a ştiut de ani de zile lucrez aici şi nu am ştiut că este o gaură. Eu îmi închipui că copilul este în stare de şoc. Să stea cinci ore mărunţica acolo."



Primarul localităţii spune că acest teren este unul privat, iar groapa în care a căzut fetiţa trebuia acoperită de proprietarul terenului. Acesta a fost avertizat de nenumărate ori de primărie să îngrădească terenul.



"Eu consider că aici nu pot să spun că este vinovat unul sau altul. Clar că cea mai mare vină o poartă proprietarul terenului, dar aici trebuie să avem responsabilitate fiecare dintre noi.Dacă tu îi permiți unui copil să treacă singur în preajma traseului național. Atunci încă o dată vorbește despre responsabilitatea părintelui", a spus primarul ales orașului Strășeni, Valentina Casian.



Contactat telefonic, proprietarul terenului a spus că îşi recunoaşte vina. Acesta mai declară că groapa dată a fost acoperită de mai multe ori, însă capacele dispar la scurt timp după ce sunt instalate.