Poliţia de Frontieră refuză să ofere detalii despre incidentul cu focuri de armă la hotarul din nordul ţării

Conducerea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră refuză să ofere detalii despre presupusa reglare de conturi cu focuri de armă dintre contrabandiştii moldoveni şi cei ucraineni de la hotarul din nordul ţării. Cazul ar fi avut loc în noiembrie şi a fost filmat cu sistemul de supraveghere cu termovizor, din dotarea Poliţiei de Frontieră."Nu vă pot spune acum la ce etapă, dar cu certitudine se investighează."Şeful adjunct al Poliţiei de Frontieră, Valentin Fiodorov, a confirmat doar că imaginile publicate de către fostul şef MoldATSA, Sorin Stati, sunt veridice şi că au fost filmate de către angajaţii instituţiei. Potrivit lui, conducerea IGPF a fost informată despre cele întâmplate în nordul ţării."- Nu este adevărat că n-a fost informată conducerea Poliţiei de Frontieră. Vreau să spun că s-a comunicat oficial, iar noi am plasat pe site. Acolo sunt toate informaţiile disponibile şi publice la momentul actual."Am încercat să aflăm când a avut loc incidentul, cine sunt persoanele implicate şi în ce mod au intervenit angajaţii IGPF, însă şeful adjunct al instituţiei a refuzat să ne ofere mai multe detalii."Noi am avut şi un comunicat, amplasat pe site-ul oficial al Poliţiei de Frontieră, dar a fost şi de către şeful Inspectoratului informat publicul larg despre acel incident şi care sunt rezultatele investigării."Nici în comunicatul de presă emis la două zile după publicarea imaginilor, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră nu a oferit prea multe informaţii. Procurorul pentru comunicare din cadrul Procuraturii Generale, Mariana Cherpec, ne-a declarat că incidentul a avut loc în 28 noiembrie, iar în acest caz au fost deschis două cauze penale: pentru purtarea ilegală a armelor şi pentru verificarea polițiștilor de frontieră. Ambele sunt instrumentate de Procuratura Briceni.Imaginile cu o presupusă reglare de conturi dintre contrabandiştii moldoveni şi cei ucraineni au fost postate pe facebook de fostul şef al MoldATSA, Sorin Stati. În video apar mai multe persoane, iar la un moment dat, una trage dintr-o armă, apoi fuge, după care revine şi împuşcă din nou. În presă au apărut informații că totul s-ar fi întâmplat lângă satul Cotiujeni, raionul Briceni. Potrivit lui Sorin Stati, poliţiştii de frontieră au fost solicitaţi la faţa locului, însă au primit indicaţie de la comisarul direcţiei Nord, Andrei Teut, să nu se implice şi să nu reţină pe nimeni. În postare se mai precizează că incidentul de la frontiera moldo-ucraineană ar fi avut loc între contrabandiştii care au coridor verde. Adică pot introduce ilegal în ţară diferite produse de larg consum, procurate din oraşul Cernăuţi, Ucraina. Am expediat o solicitare oficială Poliţiei de Frontieră pentru a ne oferi mai multe detalii despre incidentul respectiv, însă, deocamdată, nu am primit niciun răspuns.