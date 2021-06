Poliţia de Frontieră a marcat ziua fondării printr-un maraton. În cadrul acestuia, sute de oameni au alergat pe malul Prutului

Poliția de Frontieră a marcat cei 29 de ani de la fondare printr-un maraton, în cadrul căruia, peste trei sute de persoane au alergat pe malul Prutului. Grănicerii spun că, pentru ei, fiecare zi de muncă este o cursă prin păduri sau câmpuri.Cel mai lung traseu a fost de 42 de kilometri, iar amatorii au putut alerga câte 21 sau 13 kilometri. Cursele nu au fost uşoare, însă participanții s-au putut bucura și de peisajul frumos de pe malul Prutului."Particip pentru că vreau să-mi încerc puterile în această cursă, să reprezint cu demnitate onoarea Poliţiei de Frontieră şi de ce nu, să luăm locuri de frunte. Am făcut antrenamente cam două luni jumătate, pe lângă serviciul pe are îl aveam.""Poliţiştii de frontieră trebuie să fie aibă o pregătire fizică bună. Misiunea de serviciu prevede, uneori, diferite intervenţii profesionale, tactici de intervenţie care necesită efort fizic.""Cum am aflat de maraton am spus că vreau să particip, este o motivaţie pentru mine. Vreau să-mi încerc puterile. "La maraton au participat şi angajaţi ai Poliţiei de Frontieră din România, dar şi sportivi amatori."Foarte mult ne-a lipsit mişcarea, a lipsit contactul acesta cu oamenii."Ministrul în exercițiu al Afacerilor de Interne i-a așteptat pe participanţi la linia de sosire."Sportul nu are frontiere. Ceea ce ţine de pregătirea fizică a poliţiştilor de frontieră şi nu numai, este foarte importantă, pentru că activitatea noastră presupune tărie, presupune pregătire fizică."În cadrul Poliţiei de Frontieră activează 3 mii 500 de persoane.