Poliția continuă să verifice localurile din Capitală. De această dată au schimbat tactica (FOTO)

Localurile de agrement continuă să fie în vizorul poliției. Astfel, ofițerii de la direcția prevenire din cadrul INSP au mers și au atenționat repetat administrația localurilor din Capitală să se conformeze regulilor sanitare impuse de Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică.

Chiar dacă oamenii legii au depistat în timpul verificărilor unele încălcări, localurile s-au ales deocamdată doar cu o prevenire.

Pe de altă parte, administrația acestora a dat asigurări că pe viitor vor respecta toate regulile epidemiologice.

”Noi am decis de această dată să venim altfel. Să venim până la ora închiderii. Să venim și să reamintim anumite măsuri care trebuie respectate.”



În vizorul poliției sunt 20 de localuri care și-au permis să activeze de mai multe ori după ora 22:00.



”Până acum, cel puțin de câteva ori ați fost prins cum activați după ora 22:00. De ce faceți acest lucru? De ce nu doriți să ne răspundeți?

- Eu am dreptul să nu vorbesc.”



”Filmulețe poate sunt vechi. La momentul de față, noi nu activăm după ora 22:00. Dacă dumneavoastră circulați noaptea prin oraș, ați fi văzut că noi nu activăm.”



În timpul verificărilor, oamenii legii au descoperit că în majoritatea localurilor de agrement se fumează narghilea contrar legii. De această dată, atât localul, cât și vizitatorii au fost doar preveniți.



”Ca să întrerupem procesul acesta acum, toate narghilele trebuie să dispară în două minute.”



”Aceasta este terasă. Acum am vorbit cu oamenii legii și mi-au zis că trebuie să fie trei laturi deschise. Până acum nu am știut.

- Și o să mai permiteți?

- Nu.”



”- În local se fumează narghilea. Cunoașteți că este interzis? De ce permiteți?

- Da, cunoaștem, dar cum și am spus, sunt pierderi financiare, încercăm și noi să tragem spre noi lumea prin lucrurile pe care le doresc ei.”



”Nu am știut de asta. Bineînțeles că le strângem.”



Poliția a mers și în unele localuri care s-au conformat regulilor epidemiologice.



”Restaurantul lucrează strict până la orele 22:00. La fel, reamintim oaspeților noștri cu jumătate de oră înainte de închidere despre faptul că noi suntem obligați să ne închidem.”



”Noi considerăm din partea asociației că întregul sector Horeca nu merită să aibă o activitate sistată din motivul unor cazuri unitare. Ar trebui sancționați mai dur cei care încalcă abuziv aceste norme și în mod repetat.”



Pe viitor, oamenii legii vor intensifica raziile.



”Am decis să schimbăm puțin formatul. Să venim la orele 19:00-20:00 seara și să preîntîmpinăm. Prieteni, este pandemie, sunt restricții și e nevoie să închideți ușile. E nevoie ca lumea să stea casă ca să oprim răspândirea de COVID-19. Dacă o să continuați, noi o să venim cu cealaltă operațiune și nu o să fim atât de amabili.”



”Noi o să continuăm și chiar o să mergem și prin transportul public. Nu doar prin cluburi, dar și prin transportul public, prin piețe, locurile unde este aglomerație. Și vom merge să-i prevenim, iar pe cei care nu se conformează, o să-i sancționăm.”



Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică a decis ca începând de astăzi localurile de agrement să activeze până la ora 20:00. Agenții economici care nu se vor conforma riscă amendă de până la 35 de mii de lei, iar petrecăreții până la cinci mii de lei.