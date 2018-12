Poleiul face victime. Zeci de oameni au ajuns la spital, după ce au căzut pe gheaţă

(UPDATE 09:09) 70 de oameni au ajuns la Spitalul de Urgenţă din Capitală, după ce au căzut pe gheaţă. 16 dintre ei au fost internaţi cu fracturi grave. Responsabilii de la primărie au anunţat că, în această noapte, pe străzile din Chişinău au fost împrăştiate peste 40 de tone de sare.

"Noaptea au fost implicate şapte tractoare şi opt utilaje, au fost împrăştiate 42 de tone de sare şi au fost implicate 374 de persoane. S-a intervenit la ora trei noaptea şi se lucrează şi în prezent. Vom lucra până când vom avea trotuarele presurate cu sare", a menţionat Ion Burdiumov, şef direcţia locativ-comunală.



De asemenea, poleiul face victime şi pe şosele. Doi oameni au murit într-un accident care a avut loc în această dimineaţă în apropierea satului Gura Galbenei. Şoferul a ieşit la drum cu roţi de vară. În acelaşi timp, se menţine Codul Galben de polei în toată ţara. Avertizarea este valabilă până mâine la miezul nopţii.

Potrivit specialiştilor, termometrele vor indica ziua între minus două grade şi plus trei grade Celsius, iar pe parcursul nopţii temperaturile vor coborî până la minus cinci grade.

(07:25) Poleiul de pe străzile din Capitală a creat aglomeraţie la Urgenţă. Doar ieri, 25 de persoane au ajuns la spital din cauza rănilor suferite de la căzături.

"Am căzut în faţa scării, din cauza poleiului. Am chemat ambulanţa, care a venit foarte repede. Vreau să fac radiografia, îmi pare că piciorul este rupt", a spus o victimă.



"Când mă întorceam de la farmacie, în jurul orei 16:00, am alunecat lângă trotuar. Am alunecat şi am căzut brusc de parcă ne-a luat picioarele gheaţa. Aşa durere, mi-a plesnit mâna", a explicat o altă victimă.



"Mă duceam la nepoata mea, ea este bolnavă, şi am căzut. Îmi pare că am fractură de rotulă. Durerea este groaznică", a spus o femeie.



Nu doar pietonii au de suferit din cauza poleiului, ci și șoferii. În Chișinău au fost înregistrate 25 de accidente, iar în țară șase.



Duminică, peste 1.600 de tone de material antiderapant au fost împrăştiate pe drumurile din ţară.

Astăzi pe teritoriul ţării este valabil Codul Galben de polei. Avertizarea va fi menţinută până la miezul nopţii.