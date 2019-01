Poleiul face victime în Capitală. 56 de persoane au ajuns la spital după ce au căzut pe stradă

Embed:

Poleiul de pe trotuare a făcut victime zilele acestea. 56 de oameni au ajuns la spital doar în Capitală, după ce au căzut pe gheaţă. Printre ei se numără şi Grigori Candiurin, în vârstă de 72 de ani, care s-a ales cu o fractură al doilea an consecutiv.



"A căzut un ghinion peste mine, nu am eu noroc. Şi anul trecut m-aţi filmat cu fractură, şi anul acesta", a spus Grigorie Candiurin, pacient.



Iar Victor Radu, care e şofer pe curse lungi, va sta două luni cu piciorul în ghips.



"Pe gheţuş am căzut şi s-a dus piciorul sub mine, în schimb mi-am păzit mâna că şi ea nu-ii sănătoasă. Aşa că s-a rupt piciorul de la merişor", a zis Radu Victor, pacient.



Medicii au fost atenţi la prognoza meteo şi au avut grijă să mărească stocul de medicamente şi consumabile necesare în caz de fracturi. Din fericire, numărul pacienţilor a fost mai mic decât în 20 ianuarie, când la Institutul de Medicină Urgentă s-au adresat peste o sută de oameni după ce au căzut pe gheaţă.



"Oamenii sunt mai atenţi şi totuşi ieri multă lume nu a ieşit afară", a declarat Igor Curov, şef departamentul Medicină Urgentă, Instittutul de Urgenţă, Chişinău.



Potrivit meteorologilor, ninsori vor mai cădea duminică, dar de săptămâna viitoare temperaturile vor creşte considerabil.