Poezie şi caritate. Recitalul organizat în Capitală a avut un scop NOBIL

foto: publika.md

Seară de poezie la un restaurant din Capitală. Evenimentul a fost organizat de purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, poeta Alina Zbancă. Personajul central al seratei a fost Mariana Ciornenco, o femeie de 38 de ani, bolnavă de cancer.



Alina i-a îndemnat pe oaspeți să profite de ocazie pentru a o ajuta pe femeia care are 4 copii.



"Ulterior am cunoscut povestea Marianei si probabil nimic nu poate sa te motiveze mai mult decât oamenii. Povestea ei m-a impresionat si mi-am dat seama că ea la fel ca si mine trăieşte clipa astăzi aici şi acum", a spus Alina Zbancă, consiliera Departamentului de Comunicare şi Mass-Media al MAI.



Oaspeții evenimentului au reacționat la scopul nobil și au contribuit la colectarea fondurilor necesare. Printre ei a fost şi Ministrul de Interne cu soția.



"Sper eu asta va fi un exemplu pentru ceilalţi oameni, deoarece nu este unicul caz, nu suntem unicii care putem ajuta. Toata lumea trebuie sa dea de la sine câte ceva si atunci noi toti in Republica Moldova vom trai altfel", a spus Alexandru Jizdan, ministrul de Interne.



Mariana speră că fondurile strânse îi vor permite să acopere costul procedurilor costisitoare de chimioterapie, pe care le va face în străinătate. În 2017, femeia a fost diagnosticată cu cancer imediat după naștere. Doctorii abia au reuşit să-i salveze viața.



"Am facut 9 cure de imunoterapie, însa cu părere de rau organismul nu prea a dat rezultate bune si acum am început chimioterapie. Sunt foarte mulţumită si atinsă la suflet că aşa mulţi oameni au reacţionat si s-au adunat în seara aceasta."



Surpriza evenimentului a fost apariţia maestrului Eugen Doga. Compozitorul nu şi-a putut stăpâni emoţiile.



"Ziua de azi să fie un punct de reper pentru această realizare de eliminare a răului din viaţa noastră."



Oaspeţii recitalului au savurat muzica excelentă și versurile gazdei evenimentului, care a promis să organizeze regulat astfel de întâlniri, consacrate poeziei şi unei cauze nobile.